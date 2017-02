10 Prozent Rabatt: Apple-Geräte werden zu Schnäppchen Der Online-Händler Rakuten bietet derzeit 10 Prozent Rabatt auf verschiedene Apple-Produkte an. Voraussetzung bei der Aktion ist, dass sich Käufer über ihr Kundenkonto einloggen und mindestens für 80 Euro einkaufen. Letzteres dürfte bei Apple-Geräten aber kein Problem darstellen. Rakuten gewährt den Rabatt ab heute und noch bis einschließlich 15. Februar. Die maximal gewährte Ermäßigung beträgt 200 Euro, was einer Einkaufssumme von 2000 Euro entspricht. Um den Rabatt zu erhalten, muss der Aktionscode TECH10 im Warenkorb angegeben werden.

Auf der Angebotsseite listet Rakuten diverse Apple-Produkte von an der Aktion teilnehmenden Händlern. Die Auswahl umfasst neben Apple-Zubehör auch iPhones und iPads diverser Generationen, die Apple Watch, den Apple TV sowie das MacBook Pro in unterschiedlichen Ausführungen. Versandkosten werden nicht berechnet.

Angebote unter Lupe: Schnäppchen, oder nicht?

Wir haben einige Geräte auf ihren Schnäppchen-Charakter hin überprüft. Das silberne iPhone 7 in der Version mit 256 GB Speicher verkauft der Anbieter comtech über Rakuten für 930 Euro. Inklusive dem Rabatt von 10 Prozent des Kaufpreises ergibt sich somit ein Preis von 837 Euro. Lassen wir Anbieter wie eBay einmal außen vor, startet das nächst günstige Angebot für das iPhone 7 inklusive Versandkosten bei gut 875 Euro. Über die eigene Webseite bietet comtech das Gerät sogar für über 900 Euro an. Beim Kauf des Smartphones über Rakuten sparen Kunden somit fast 40 Euro.

Ein weiteres Beispiel ist das Apple iPad mini 2 mit 32 GB Speicher, WLAN und LTE in der Farbe Spacegrau. Auch hier kommt das Gerät vom Händler comtech. Der Preis für das Tablet liegt bei regulär 369 Euro, inklusive Rabatt bei 332,10 Euro. Somit handelt es sich um das aktuell günstigste Angebot auf dem Markt. Inklusive Versand liegt der nächst günstige Preis bei knapp 342 Euro, comtech direkt verkauft das iPad für 349 Euro. Die Ersparnis fällt somit zwar nicht so hoch aus wie beim iPhone 7, ist aber durchaus vorhanden.

Angebote genau prüfen

Ganz ohne einen genauen Blick auf die Produkte sollten Nutzer trotz der Ersparnis aber nicht über Rakuten einkaufen. Denn unter den Apple-Produkten findet sich nicht nur Neuware, sondern auch aufgearbeitete Geräte (refurbished). Ein Beispiel hier ist das Apple iPad Pro 9,7 in der LTE-Version mit 256 GB Speicher. Dass das Tablet keine Neuware ist, wird immerhin explizit angegeben - sowohl in der Produktbezeichnung als auch in den Details zum Gerät. Der Preis für das iPad Pro liegt bei 949 Euro bzw. 854,10 Euro mit Rabatt. Neu wird es ab 992 Euro angeboten. Wen ein aufgearbeitetes Modell nicht stört, kann bei dem Angebot über Rakuten somit satte 138 Euro zum nächst günstigen Neuwarenpreis sparen.

Einige Produkte sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Rakuten weist somit explizit darauf hin, dass das Angebot nur solange verfügbar ist wie der Vorrat reicht.