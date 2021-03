Frust: Wenn große Unternehmen den Anbieter wechseln

Große Unternehmen haben oft mit einem Netzbetreiber ein Rahmenabkommen geschlossen. Ab und zu wird gewechselt.

Image licensed by Ingram Image; Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Von Zeit zu Zeit geben Mobil­funk­unter­nehmen ihre Kunden- und Geschäfts­zahlen bekannt und fühlen sich dabei meist als "führend".

Markt­führer nach Karten, Kunden oder Umsatz?

Große Unternehmen haben oft mit einem Netzbetreiber ein Rahmenabkommen geschlossen. Ab und zu wird gewechselt.

Image licensed by Ingram Image; Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Wer wirk­lich Markt­führer ist, können Beob­achter, Kunden und selbst Fach­leute schlecht beur­teilen, weil es keine vernünf­tigen Mess­größen gibt. Lange war die Anzahl der geschal­teten SIM-Karten das Krite­rium schlechthin. Bei 150 Millionen SIM-Karten (und 80 Millionen Einwoh­nern) haben viele Kunden längst zwei oder mehr Karten. Viele SIM-Karten stecken in Maschinen und Sensoren (Internet of Things = IoT) und sind nur ein Posten in einem Geschäfts­kun­den­konto.

Der Preis entscheidet, es wird schon Netz geben?

Den Einkäufer inter­essiert am Ende nur der Preis pro Karte, da die Indus­trie­anwender einfach davon ausgehen, dass das Netz schon irgendwie funk­tio­nieren wird. IoT-SIM-Karten haben teil­weise auch natio­nale Roaming-Abkommen, d.h. irgendein Netz wird schon empfangbar sein.

Privat­kunden vs. Geschäfts­kunden

Neben dem Privat­kun­den­ver­trieb der Mobil­funker gibt es auch die Geschäfts­kunden-Einheiten. Die haben teil­weise gedruckte Tarif­listen, teil­weise werden die Preise auch frei verhan­delt. Und je mehr Karten in dem Rahmen­ver­trag enthalten sind, desto inter­essanter können die Kondi­tionen werden.

Größere Abschlüsse werden selten öffent­lich bekannt gegeben. Insbe­son­dere größere Netz­wechsel, d.h. wenn ein großes Unter­nehmen mit allen seinen Karten komplett von Netz­anbieter X zu Netz­anbieter Y wech­selt, werden selten in der Öffent­lich­keit bekannt. Sie können aber ein Indiz über die tatsäch­liche oder "gefühlte" Netz­qua­lität sein.

Deut­sche Post setzt auf Voda­fone

Das Unter­nehmen Deut­sche Post AG wurde ab 1995 priva­tisiert. Mobil­funk­tech­nisch ist man vor einiger Zeit komplett zu Voda­fone gewech­selt. Das brachte seiner­zeit einige Mitar­beiter dazu, sich privat eine SIM-Karte im Netz der Telekom oder von o2 zuzu­legen, weil sie mit der Netz­qua­lität ihrer Dienst­handys nicht einver­standen gewesen seien, wie sie gegen­über teltarif.de glaub­haft versi­cherten. Sie baten aber nament­lich nicht genannt zu werden.

BASF wech­selte zur Telekom

Von Anfang an (ab 1992) hatte der Chemie­kon­zern BASF in seinem Stamm­werk in Ludwigs­hafen am Rhein (mit knapp 39.000 Beschäf­tigten nur an diesem Standort) auf den Anbieter Mannes­mann Mobil­funk (D2 Privat) gesetzt, heute Voda­fone. Die Werks­tele­fon­anlage wurde damals so einge­richtet, dass man durch Einfügen einer Kenn­zahl zwischen Stamm-Rufnummer (0621-60-xxxxx) und der Neben­stellen-Nummer direkt zum dazu gehö­renden Mobil­telefon des Mitar­bei­ters im D2-Netz verbunden wurde, ohne die eigent­liche Handy­nummer zu kennen.

Vor einiger Zeit hat nun die BASF, wie Mitar­beiter berichten und uns von mit den Vorgängen vertrauten Personen aus der Branche bestä­tigt wurde, den kompletten Karten­bestand zur Telekom umge­stellt. Dabei sollen, so schätzt man, rund 50.000 Karten getauscht worden sein. Dafür wurden auf dem etwa 13 km langen und bis zu 4 km breiten Werks­gelände in Ludwigs­hafen zahl­reiche neue Sende­sta­tionen der Telekom instal­liert. Was die genauen Gründe für diesen Wechsel waren (Netz­qua­lität, Technik, Preise?) wurde nicht bekannt.

Deut­sche Bahn fährt mit Voda­fone

Bei der Deut­schen Bahn wurden die Dienst­handys des Zugbe­gleit­per­sonals schon vor längerem auf Voda­fone (im Volks­mund weiter "D2") umge­stellt. Seitdem rissen die Klagen der Mitar­bei­tenden nicht ab, in den Zügen stre­cken­weise kaum oder nur schlechtes Netz zu haben. Mit Telekom sei das etwas besser, aber auch nicht ideal. Der Zugbahn­funk (GSM-R) der Lokführer hat weiterhin ein Roaming-Abkommen mit dem öffent­lichen Netz der Telekom ("D1"), wo es - warum auch immer - kein GSM-R-Netz gibt.

ARD und ZDF wech­seln komplett zu Voda­fone - aus Kosten­gründen

Die Rund­funk­anstalten von ARD und ZDF stehen seit einiger Zeit unter Beschuss. Es soll gespart werden, wo immer auch möglich. Wie aus gut infor­mierten Quellen zu erfahren war, haben ARD und ZDF kürz­lich einen Mobil­funk­rah­men­ver­trag für alle Dienst­handys euro­paweit neu ausge­schrieben. Dabei geht es nicht nur ums Tele­fonieren, sondern auch um mobile Laptops und mehr. Repor­tage­ein­heiten verbinden sich heute über Mobil­funk, damit sind bei wich­tigen Außen­ter­minen schnelle Live­schal­tungen möglich. Der teure schwer­fäl­lige Satel­liten­über­tra­gungs­wagen kann zu Hause bleiben.

Aufgrund des besseren Ange­botes erhielt Voda­fone den Zuschlag. Voda­fone habe, so ist auf den Fluren zu hören, nicht nur die Einbe­zie­hung der Schweiz in die EU-Roaming-Tarife ins Paket gepackt (bei der Telekom scheint das nur in Privat­kun­den­tarifen zu gelten, bei o2 geht das auch nicht immer), sondern sei unterm Strich etwa 50 Prozent güns­tiger als die Konkur­renz gewesen.

Nun werden alle ARD-Anstalten und das ZDF ihre Mitar­beiter-SIM-Karten zum neuen Anbieter umge­zogen. Manche Mitar­beiter sollen sich daraufhin in internen sozialen Medien der Sender gefreut haben, "im Home­office bald nicht mehr erreichbar" zu sein.

Offenbar sollen Bestands­karten der Rund­funk- und TV-Mitar­beiter im Telekom-Netz noch eine Zeit­lang aktiv bleiben können. Neue Dienst­karten würden nur noch bei Voda­fone geschaltet, teilten die Sender ihren Mitar­bei­tern mit.

Auto­mobil­kon­zern fährt gut mit o2

Der Auto­mobil­kon­zern Daimler (Mercedes-Benz) ist vor einiger Zeit zum Anbieter Telefónica-o2 gewech­selt. Auch hier landen die Durch­wahlen der Mitar­beiter in vielen Fällen direkt auf dem Handy (es gibt oft gar keinen Tisch­apparat mehr). Die Mitar­beiter-SIM-Karte enthält zwei Rufnum­mern, wovon eine Nummer rein für private Zwecke genutzt und bekannt gegeben werden kann. Befragte Mitar­beiter berichten, dass die o2-Versor­gung im Werks­gelände ausge­zeichnet sei und es auch sonst wenig Probleme mit o2 gäbe. o2 baut jetzt ein 5G-Netz in der Auto­mobil­pro­duk­tion von Daimler auf.

Lösungen mit mehreren Rufnum­mern auf einer SIM-Karte gibt es auch bei der Telekom und Voda­fone auf Nach­frage. Teil­weise muss die Karte mit einer um eine Zahl ergänzten PIN frisch gestartet werden.

Ein Fazit: Netz­qua­lität vs. Preis?

Das Thema Netz­qua­lität wird in vielen Fällen viel zu wenig berück­sich­tigt. Wenn eine große Firma wegen der Netz­qua­lität den Anbieter wech­selt, sollte das beim Anbieter die Alarm­glo­cken schrillen lassen. Wenn aber andere Unter­nehmen für ein Linsen­gericht, also nur wegen wirk­lich oder vermeint­lich güns­tigerer Preise auch in weniger gut ausge­baute Netze wech­seln (müssen), freut das sicher die Kosten­rechner. Oder anders­herum: Wozu soviel Geld in den Netz­ausbau stecken, mit güns­tigen Preisen kriegen wir sie ja doch. Nicht jedem Groß-Kunden scheint die bessere Netz­qua­lität den Mehr­preis wert zu sein.

Hoffent­lich nutzen die erfolg­rei­chen Netz­betreiber ihre gewon­nenen Neukunden auch dazu, das eigene Netz noch viel inten­siver als bisher auszu­bauen. Und viel­leicht über­legen sich die Anbieter, für die Zukunft die Schweiz gene­rell in die EU-Tarife einzu­binden.

Gibt es ein bestes Netz?

Beob­achter berichten schon länger, dass die Netz­qua­lität beispiels­weise in Deutsch­land je nach Anbieter immer noch nach Region oder Bundes­land stark vonein­ander abwei­chen kann. So soll es ein Nord-Süd-Gefälle geben. Der Norden sei mit Voda­fone stärker ausge­baut, während im Süden eher die Telekom vorne liege. Ausnahmen finden sich im Südwesten, wo in dünn besie­delten Regionen noch viel zu tun ist, aber auch schon viel geleistet wurde. Und o2 kann sogar "abseits" der Ballungs­gebiete recht gut mit Sprach­tele­fonie versorgen, teil­weise nur mit GSM (2G), doch der 4G-Ausbau schreitet gewaltig voran, wie die Firma Open­signal kürz­lich bestä­tigte.

Viele Fragen

Tele­fonieren Sie im Rahmen­ver­trag ihrer Firma? Wurde der Anbieter schon gewech­selt? Wurden Sie vorher gefragt? Wie erleben Sie die Netz­qua­lität in Deutsch­land? Wo sind die Regionen, wo bis heute nichts richtig funk­tio­niert? Gibt es lokale Initia­tiven, die den Bau von Sende­sta­tionen aus opti­schen oder vermeint­lichen gesund­heit­lichen Gründen verhin­dern? Schreiben Sie es in unser Forum.