Radioplayer: Gratis-Streams aus 19 Ländern in einer App

In Deutsch­land gibt es den Radio­player schon seit vielen Jahren als gemein­sames Angebot der öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalten und der meisten privaten Programm­ver­anstalter. Seit einigen Jahren werden auch reine Inter­net­radio-Programme ins Portal aufge­nommen. Der Radio­player steht als App für Android und iOS zur Verfü­gung. Er kann auch nativ auf Smart­wat­ches und weiteren Endge­räten genutzt werden.

Aber nicht nur hier­zulande kennt man den Radio­player. Auch in Staaten wie Öster­reich und Schweiz, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien, Italien und Kanada gibt es das Portal. Jüngster Neuzu­gang ist seit wenigen Tagen Luxem­burg. Nach­teil: Anders als bei TuneIn oder Radio.de finden sich in den Apps in der Regel jeweils nur Programme aus dem eigenen Land. Die Radio­player aus anderen Staaten werden nur im jewei­ligen Herkunfts­land ange­boten.

Radioplayer in 19 Ländern verfügbar

Quelle: radioplayer.org Eine sinn­volle Begrün­dung für diese "Klein­staa­terei" - selbst Webradio-Programme, deren Streams welt­weit frei empfangbar sind - hat die Radio­player Deutsch­land GmbH auf Anfrage nie gelie­fert. Der Verweis auf Urhe­ber­rechte und ähnli­ches ergibt wenig Sinn, wenn es sich um Programme handelt, deren eigene Apps welt­weit zur Verfü­gung stehen.

Radio­player World­wide für Android und iOS

Nun gibt es bei Google Play und im AppStore von Apple eine Möglich­keit, doch auf die Radio­player-Portale aus allen 19 Staaten zugreifen, in denen der Aggre­gator aktuell verfügbar ist. Neben den vom deut­schen Radio­player heraus­gege­benen Anwen­dungen stehen jetzt auch Apps von Radio­player World­wide für Android und iOS zum kosten­losen Down­load bereit. Diese bieten nach dem ersten Start eine Länder­aus­wahl.

Länderauswahl bei Radioplayer Worldwide

Screenshot: teltarif.de Wer nun aber glaubt, beliebig zwischen den 19 Radio­player-Ländern wech­seln zu können, wird enttäuscht. In der App erscheint schon nach dem ersten Start nach der Instal­lation der Hinweis, dass der Länder­wechsel nur ein einziges Mal möglich ist. Wer danach den Radio­player aus einem anderen Staat nutzen möchte, muss die App vom Smart­phone entfernen und neu instal­lieren.

Inter­essant ist das Feature demnach vor allem für Hörer, die sich speziell für den Radio­player aus einem bestimmten anderen Land inter­essieren - etwa aus dem bevor­zugten Urlaubs­land oder aus einem Nach­bar­land, in das man häufiger reist. Natür­lich ist es möglich, alter­nativ gleich eine andere Webradio-App zu nutzen. In einem Ratgeber haben wir insge­samt 15 Webradio-Apps vorge­stellt - frei­lich ohne Anspruch auf Voll­stän­dig­keit.