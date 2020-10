Radioplayer neu auf Samsung Watches

Radioplayer auf Smartwatches von Samsung

Foto: Radioplayer Deutschland Smart­wat­ches erfreuen sich immer größerer Beliebt­heit. Doch die Möglich­keiten unter­wegs damit auch Radio hören zu können, sind begrenzt. Schon im Februar ging der Radio­player als erster deut­scher Aggre­gator daher den Weg auf die Apple Watches, nun folgt er konse­quent auf die nicht minder beliebten Modelle von Samsung, die Galaxy Watches und Active Modelle.

Kosten­frei im Galaxy Store verfügbar

Foto: Radioplayer Deutschland Auch hier ist der Radio­player ab sofort als Stan­dalone-App und opti­miert für die Verwen­dung auf der Uhr verfügbar. Die Sender­suche kann diktiert oder gescrib­belt werden, Favo­riten und zuletzt gehörte Stationen sind für den Schnell­zugriff verfügbar und sämt­liche Sender sind in die belieb­testen Genres unter­teilt. Hinzu kommen die Titel­infor­mationen und die einfache Laut­stärke-Rege­lung an der Lunette, sobald ein Sender spielt.

Empfeh­lungen, die Listung der über 2000 Radio­player-Stationen nach A-Z sowie "Neueste Podcasts" komplet­tieren das Angebot für Unter­wegs. Anders als auf der Apple Watch können alle Inhalte zudem auch ohne gekop­pelte Blue­tooth-Kopf­hörer abge­spielt werden. Die Radio­player-App ist ab sofort und kosten­frei im Galaxy Store verfügbar.

Der Radio­player ist eine Non-Profit-Initia­tive der Radio­branche, entwi­ckelt von Radio­player WorldWide Ltd. in Groß­bri­tan­nien. Der Radio­player hat die Aufgabe, die digi­tale Auffind­bar­keit der Mitglieds­sender sicher­zustellen und weiter­zuent­wickeln. Er stellt eine tech­nische Platt­form dar, die im Client-Server-Modell die Über­tra­gung von Hörfunk­sen­dern über das Internet ermög­licht. Der Radio­player wird inzwi­schen welt­weit vermarktet. In Deutsch­land wurde die App neben den UKW- und DAB+-Radio­sta­tionen und deren Webradio-Able­gern inzwi­schen auch für reine Webra­dios geöffnet.

