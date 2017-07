Menü wurde um neue Suchvorschläge erweitert

Radioplayer, eine App der privaten und öffentlich-rechtlichen deutschen Radiosender, ist ab sofort auch für Smart-TVs erhältlich. Sämtliche der derzeit über 1 200 Programme stehen per Amazons Fire TV und Fire TV Stick, über Android TV und auf Opera-TV-Systemen zur Verfügung. Damit werden bereits viele Smart-TVs, Blu-ray-Player und Set-Top-Boxen, etwa von Sony, Samsung, HiSense und Vestel unterstützt. In den kommenden Wochen soll das Angebot für weitere Plattformen wie Philips, Toshiba, Panasonic, Medion, Sharp, und so weiter erweitert werden. Neben der klassischen Suche nach dem Programmnamen bietet der Radioplayer auch eine Auswahl an aktuell beliebten Stationen an, außerdem auch Angebote, die sich der Nähe befinden. Außerdem wurde das Menü um Suchvorschläge für Genres und Regionen erweitert.