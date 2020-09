Radio: Daher gehört UKW noch nicht zum alten Eisen

UKW hat noch seine Berechtigung

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Auch wenn die Zeichen der Zeit ganz klar auf Digi­tali­sie­rung stehen, ist der analoge UKW-Hörfunk nach wie vor beliebt. Kein Wunder, denn in den Haus­halten stehen noch unzäh­lige Empfangs­geräte, die diesen Wellen­bereich und diese Betriebsart unter­stützen. Wir spre­chen mit unserem Medien-Spezia­listen Michael Fuhr darüber, wie es mit UKW weiter­geht. Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

UKW hat noch seine Berechtigung

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Norwegen hat offi­ziell als erstes Land der Welt das UKW-Radio abge­schaltet. Oder doch nicht? In der Tat gibt es auch in Norwegen noch Hörfunk­pro­gramme, die nicht ins terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ gewech­selt sind. Das ist durchaus sinn­voll, wie wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de aufzeigen.

Auch in der Schweiz soll UKW in den kommenden Jahren ausge­baut werden. Doch wäre der analoge Rund­funk nicht beispiels­weise für Lokal­radios sogar ein besseres Medium als DAB+, zumal wir in einem der vergan­genen Podcasts bereits aufge­zeigt haben, dass die Frequenz­res­sourcen für das terres­tri­sche Digi­tal­radio knapp bemessen sind.

Wir spre­chen im Podcast auch über Möglich­keiten, wie sich auch UKW digi­tali­sieren ließe. In verschie­denen Ländern wird das bereits gemacht und auch in Deutsch­land gab es bereits entspre­chende Tests. Nicht zuletzt spre­chen wir darüber, in welchen Fällen ein UKW-Exit sinn­voll und zum Teil unver­meid­lich ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren