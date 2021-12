teltarif.de-Talk: So verbessern Sie den Radio- & TV-Empfang

Radio- und TV-Empfang verbessern

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Radio wird auch heute noch über­wie­gend über Antenne gehört, während beim Fern­sehen Verbrei­tungs­wege wie Satellit, Kabel und IPTV dem terres­tri­schen Empfang den Rang abge­laufen haben. Für Zweit­fern­seher wird aber immer noch auch DVB-T2 gerne verwendet. Doch nicht selten ist der Empfang - wie auch beim terres­tri­schen Digi­tal­radio - nicht so gut wie viel­leicht erhofft. Im heutigen Podcast spre­chen wir mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr über die Möglich­keiten, den Empfang zu verbes­sern.

Darüber spre­chen wir heute

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Oft helfen schon kleine Tricks wie das Plat­zieren des Radios an einem anderen Ort im Zimmer, um dem DAB+-Empfang auf die Sprünge zu helfen. Doch auch wenn der Empfang nicht klappt, muss man frei­lich nicht auf Radio verzichten. Die größte Programm­viel­falt bietet ohnehin das Internet. Aber auch der Einsatz eines WLAN-Radios birgt "Risiken und mögliche Neben­wir­kungen". Das ist eines unserer Themen für den neuen Podcast.

DVB-T2-Empfang gibt es in einigen, vorwie­gend länd­lichen Regionen heut­zutage gar nicht mehr. Und auch in ausge­bauten Regionen hilft eine Zimmer­antenne nicht immer weiter. Eine Außen- oder Dach­antenne kann weiter­helfen - wenn man nicht direkt auf einen anderen Empfangsweg setzt. Auch darüber spre­chen wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

