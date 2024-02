DAB+: Country Radio "The Wolf" auf Expansionskurs

Unter dem Slogan "Deutsch­lands Country Radio" ist im Juli 2023 das private Format The Wolf gestartet. Das Programm bietet eine Mischung aus neuen Country-Songs und den legen­dären Klas­sikern. Von den neuesten Hits von Künst­lern wie Luke Combs, Carrie Under­wood und Tim MacGraw über die unver­gess­lichen Klas­siker von Johnny Cash, Dolly Parton und Willie Nelson bis hin zu den All-Time-Country-Hits von Shania Twain, Garth Brooks und Faith Hill.

Das Country-Radio wurde von der nieder­säch­sischen Radio 21 GmbH & Co.KG ins Leben gerufen, die das stark wach­sende Bedürfnis nach einem spezia­lisierten Sender für dieses Genre erkannt hat. Bisher gibt es das Format in Nieder­sachsen und Teilen von Rhein­land-Pfalz (Raum Bad Kreuz­nach/Bingen) auf DAB+. Nun ist eine Expan­sion in weitere Bundes­länder geplant. Neben weiteren Nord­län­dern wie Hamburg und Schleswig-Holstein steht auch der Süden im Fokus.

Lizenz in Baden-Würt­tem­berg, angeb­lich auch Inter­esse an Hessen

"The Wolf" will in weitere DAB+-Multiplexe

Quelle: The Wolf, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Der Vorstand der Landes­anstalt für Kommu­nika­tion (LFK) hat am 29. Januar entschieden, dass The Wolf - vorbe­halt­lich der noch ausste­henden Vorlage eines Führungs­zeug­nisses des vertre­tungs­berech­tigten Geschäfts­füh­rers - für Baden-Würt­tem­berg zuge­lassen wird. Das Programm soll bei entspre­chender Zuord­nung eines Sende­platzes terres­trisch über DAB+ sowie im Internet verbreitet werden.

Zum 1. April wird ein Sende­platz im landes­weiten Multi­plex (Kanal 11B) frei, nach über­ein­stim­menden Infor­mationen aus Radio­kreisen handelt es sich dabei um die bisher vom Privat­sender "Schlager Radio" genutzten Capa­city Units (CUs). Wer sich auf die Ausschrei­bung, die Ende Januar endete, beworben hat, ist aber noch unbe­kannt. teltarif.de bemüht sich um entspre­chende Infor­mationen bei der LfK.

Ände­rungen wird es zum Ende des ersten Quar­tals beim Digi­tal­radio DAB+ in Hessen geben. Wie teltarif.de erfuhr, wolle Schlager Radio auch seine Kapa­zitäten in den beiden Multi­plexen Hessen Nord (Kanal 6A) und Hessen Süd (Kanal 12C) zum 31. März 2024 verlassen. Als Nach­folger wird ähnlich wie in Baden-Würt­tem­berg auch hier "The Wolf" gehan­delt. Netz­betreiber Hessen Digi­tal­radio bestä­tigte zumin­dest die Infor­mationen über den Rückzug von Schlager Radio auf Anfrage. Man hoffe, dass der frei werdende Sende­platz zum 1. April sofort neu belegt werden kann.

DAB+-Mux auf Mallorca vor dem Start - mit deut­schem Insel­radio

Der spani­sche Tele­kom­muni­kati­ons­betreiber Axión hat unter­dessen in einem Beitrag bei LinkedIn bekannt gegeben, dass man "stolz" sei, das erste digi­tale DAB+-Netz auf der spani­schen Feri­eninsel Mallorca reali­siert zu haben. Dem Bericht zufolge geschah dies im Auftrag der Mallorca Radio Group und ihren Sendern, dem deutsch­spra­chigen "Insel­radio Mallorca" und dem englisch­spra­chigen "Mallorca Suns­hine Radio". Offen ist noch, wann der Sende­start erfolgt und ob noch weitere Programme den Multi­plex füllen werden.

Eine Neue­rung gibt es beim zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex. Der Platt­form­betreiber Antenne Deutsch­land über­nimmt die Vermark­tung von Programm­plätzen von einem Leip­ziger Unter­nehmen.