Indien: Pflicht für terrestrisches Radio in Handys kommt

Laut einem Medi­enbe­richt müssen Smart­phone-Hersteller für den indi­schen Markt terres­tri­schen Radio­emp­fang in ihren Gadgets anbieten. Diese Pflicht könnte auch Auswir­kungen auf den globalen Markt haben, also auch in Deutsch­land.