WLAN-Internetradios bei Lidl und Aldi Süd

Internetradio bei Aldi Süd Die Discounter Lidl und Aldi Süd haben ab heute beziehungsweise Donnerstag wieder WLAN-Internetradios im Angebot.

Lidl-Modell war bereits 2016 im Handel

Bei Lidl gibt es mit dem Modell Silvercrest SIRD 14 C2 ein WLAN-Radio, das nicht neu ist, sondern bereits im Jahr 2016 beim Discounter verkauft wurde. Besonderheit des Modellls ist Multiroom-Streaming per Smart Audio/Undok App, die es kostenlos in den App-Stores gibt. Musikdateien streamt das Radio im Netzwerk.

Darüber hinaus gibt es Zugriff auf über 20 000 Internetradiostationen und Podcasts sowie zusätzlich terrestrisches Radio über UKW und DAB/DAB+. Vorhanden ist ein USB-Anschluss für MP3-/WMA-/AAC-Wiedergabe von Sticks oder Festplatten inklusive Ladefunktion (rund 500 mA). Punkten kann das Modell durch ein Farbdisplay, über das auch Zusatzinfos oder Albencover angezeigt werden.

Das Silvercrest-Modell liefert ferner Zugriff auf zahlreiche Musikdienste wie Spotify, Deezer, Tidal, qobuz und weitere. Ein Equalizer bietet acht Voreinstellungen und eine individuell programmierbare Einstellung für persönliche Klangvorlieben. Das Modell eignet sich auch als Radiowecker mit zwei Weckzeiten und einer Alarmfunktion über Radio, Internetradio oder Buzzer. An weiteren Schnittstellen gibt es einen Kopfhörer-Ausgang und AUX-in zum Anschluss von externen Geräten wie MP3- oder CD-Player. Die Internetverbindung ist nicht nur drahtlos per WLAN, sondern auch über einen LAN-RJ45-Netzwerkanschluss möglich. Die Ausgangsleistung des Gerätes beträgt 2 mal 7 Watt (RMS).

Lidl verkauft das Modell für 89,99 Euro, damit ist es 10 Euro günstiger als 2016.

Aldi Süd: Neuauflage von Terris-Internetradio

Bei Aldi Süd gibt es die Neuauflage des Terris Internetradio mit der Bezeichnung IWR 282. Laut Angaben von Aldi kann das Modell bis zu 18 000 Radiosender im Internet streamen, empfängt aber wie das Lidl-Modell auch terrestrisches Radio über UKW und DAB/DAB+. Möglich ist auch hier die Wiedergabe von Musikdateien aus dem heimischen Netzwerk, die Wiedergabe von Audiodaten per Bluetooth (zum Beispiel vom Smartphone, Tablet oder Computer), das Abspielen von Musiktiteln auf USB-Datenträgern oder von anderen Tonquellen per Audioeingang (AUX IN, 3,5 mm Klinke).

Das IWR 282 ist kompatibel zum Musikangebot ALDI life Musik (von Napster), kann aber keine Playlists anderer Musikstreramer wie Spotify abspielen, falls nicht beispielsweise Bluetooth aktiviert wird. Neben der Steuerung über die Bedienelemente am Gerät und mittels mitgelieferter Fernbedienung ist eine Bedienung über die Applikation "UNDOK" für Android und Apple Smartphones möglich.

Im Vergleich zum Lidl-Modell gibt es nur ein Textdisplay. Mit einer Leistung von 2 mal 7,5 Watt ist es etwas leistungsstärker als das Silvercrest-Radio bei Lidl. Der Verkaufspreis ist der gleiche: Auch das Terris-Internetradio gibt es für 89,99 Euro.