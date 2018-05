USA: Internetradio übertrumpft UKW und Mittelwelle

Sieht so bald auch in Europa und Deutschland die Zukunft des Radios aus? In den USA hat die Radionutzung über Internet inzwischen die klassischen Verbreitungswege UKW und die immer noch populäre Mittelwelle überholt. Attraktive Mobilfunkverträge tragen zum Boom bei.