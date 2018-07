Weitere Internetradio-Schnäppchen bei Lidl und Conrad

Mit einer besonderen "Sommerschlussverkauf"-Aktion beglückt Lidl derzeit seine Online-Kunden: Der Discounter verkauft - so lange der Vorrat reicht - das Internetradio Silvercrest SIRD14 C1 zum Schnäppchenpreis von 49,99 Euro. Hinzu kommen zwar noch 4,95 Euro Versandkosten, trotzdem ist das Gerät damit nun 40 Euro günstiger.

Besonderheit des Modells ist Multiroom-Streaming per Smart Audio/Undok App ("Smart-Audio"), die es kostenlos in den App-Stores gibt. Musikdateien streamt das Radio übers Netzwerk.

Diverse Streaming-Möglichkeiten

Internetradio Marke Dual als Schnäppchen bei Conrad. Darüber hinaus gibt es Zugriff auf über 20 000 Inter­net­radio­stationen und Podcasts sowie zusätzlich terrestrisches Radio über UKW und DAB/DAB+. Vorhanden ist ein USB-Anschluss für MP3-/WMA-/AAC-Wiedergabe von Sticks oder Festplatten. Über den USB-Anschluss können zudem Handys oder Tablets geladen werden, allerdings nur mit einem Ladestrom von rund 500 mA). Punkten kann das Modell durch ein Farbdisplay, über das auch Zusatzinfos oder Albencover angezeigt werden.

Das Silvercrest-Modell liefert ferner Zugriff auf zahlreiche Musikdienste wie Spotify, Deezer, Tidal, qobuz und weitere. Ein Equalizer bietet acht Voreinstellungen und eine individuell programmierbare Einstellung für persönliche Klangvorlieben. Das Modell eignet sich auch als Radiowecker mit zwei Weckzeiten und einer Alarmfunktion über Radio, Internetradio oder Buzzer. An weiteren Schnittstellen gibt es einen Kopfhörer-Ausgang und AUX-in zum Anschluss von externen Geräten wie MP3- oder CD-Player. Die Internetverbindung ist nicht nur drahtlos per WLAN, sondern auch über einen LAN-RJ45-Netzwerk­anschluss möglich. Die Ausgangsleistung des Gerätes beträgt 2 mal 7 Watt (RMS).

Kompaktes WLAN-Radio für 44 Euro bei Conrad

Auch beim Elektrohandel Conrad gibt es ein weiteres Internetradio für unter 50 Euro: Das Mono-Radio Dual IR 11 besitzt immerhin ein Farbdisplay und lässt sich per Remote-App per Smartphone oder Tablet steuern. Im Vergleich zum Silvercrest-Modell bei Lidl hat es allerdings weniger Features. So fehlen terrestrischer Radioempfang und Zugang zu Musikstreaming-Diensten. Im Standby-Bildschirm lässt sich dafür die Wettervorhersage anzeigen. Das Internetradio ist zusätzlich mit einer Weck-Funktion ausgestattet. Das Dual IR 11, das sich auch gut auf Reisen eignet (sofern hier Zugang zum Internet besteht), gibt es bei Conrad zum Preis von 44,95 Euro zuzüglich Versandkosten.

Nach wie vor hat Conrad ein weiteres WLAN-Radio zum Preis von unter 40 Euro im Angebot.