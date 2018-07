Bayern stärkt Digitalradio DAB+ weiter: Neue Programme

Bayern atärkt das Digitalradio DAB+ weiter Bayern stärkt DAB+ weiter. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) vergibt einen weiteren landesweiten Sendeplatz für das digital-terrestrische Radio und hat eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Das Programm wird aber nicht überall in Bayern terrestrisch zu hören sein, sondern zunächst nur in den Multiplexen München (Kanal 11C), Ingolstadt (Kanal 11A), Nürnberg (Kanal 10C), Augsburg (Kanal 9C), Allgäu (Kanal 8B ab Herbst 2018) sowie Voralpenland (Kanal 10B ab 2019). Damit lässt sich bis zu 61 Prozent der bayerischen Bevölkerung portable outdoor erreichen. Interessierte Veranstalter können sich bis 16. August bei der BLM bewerben.

Zwei neue Programme für Augsburg

Mehr Radio-Vielfalt gibt es schon ab August 2018 für Augsburg: Der Medienrat der BLM hat in seiner letzten Sitzung zwei neue Angebote im DAB+-Versorgungsgebiet (Kanal 9C) genehmigt. Radio Schwabmünchen der Warenzeichen UG ist schon seit 2017 als Web-Radio präsent und will mit einem Schwerpunkt auf Musik und lokalen Informationen die Zielgruppe ab 14 Jahren ansprechen. Radio Fantasy Classics plant ein Programm primär für die ältere Zielgruppe ab 30 Jahren.

Beide bekommen eine Datenkapazität von 60 CU zugeteilt, die bis 1. August 2028 befristet ist. Im DAB+-Netz Augsburg sind damit 13 Hörfunkprogramme von der Landeszentrale genehmigt und zugewiesen.

„Diese neuen Sender sind ein weiterer Baustein bei der Umsetzung unseres DAB+-Konzepts in Bayern, mit dem wir eine Vorreiterrolle übernehmen", sagt Siegfried Schneider, Präsident der BLM. "Die unterschiedlichen inhaltlichen Konzepte der Sender demonstrieren einmal mehr, dass DAB+ nicht nur für einen besseren Klang und bessere Empfangbarkeit, sondern auch für mehr Vielfalt steht."

Bayern Vorreiter bei DAB+

Das kommt bei den Hörerinnen und Hörern an, wie die neuen Zahlen aus der Funkanalyse Bayern 2018 und der zweiten Mediaanalyse Audio 2018 belegen: So verfügen laut Funkanalyse Bayern 2018 rund 2,9 Millionen Personen ab 14 Jahren mittlerweile über mindestens ein DAB+-Empfangsgerät in der Wohnung oder im Auto. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr beträgt 30 Prozent. Doch nicht nur die Ausstattung mit DAB+-Empfangsgeräten, auch die Nutzung von DAB+ ist gestiegen: 15 Prozent der Bevölkerung hören mittlerweile an einem durchschnittlichen Werktag Digitalradio, während es 2017 erst 11,7 Prozent waren.

Die Studie ma 2018 Audio II weist erstmals Hörerzahlen für Digitalradio aus, sodass nun auch DAB+-Angebote die Chance auf eine faire Vermarktung haben. Das Programm Absolut relax, das nur über DAB+ und im Internet zu hören ist, erzielte beispielsweise eine beachtliche Steigerung von 33 000 Hörern (MA 2018 Audio I) auf 44 000 Hörer