YouTube startet "Radio-Baukasten" für Musikfans

Abon­nenten und User von YouTube Music, dem Musik­strea­ming-Dienst des Konzerns, haben ab sofort die Möglich­keit, mit dem "Radio Builder" ein neues Feature einzu­bauen. Mit diesem können sie perso­nali­sierte Audio­streams kreieren.

Das Tool lässt sich im Bereich "Your music tuner" auf der Website oder über die entspre­chende iOS- oder Android-App auswählen. Die Nutzer kann vorab seine 30 Lieb­lings-Künstler auswählen, anschlie­ßend wird die Play­list erstellt.

Über Filter lässt sich zudem einstellen, welche Stim­mung und welchen Stil die vom User gewünschte Play­list aufweisen soll. Über eine weitere Einstel­lung können Nutzer defi­nieren, ob sie nur Musik der anfangs ausge­suchten Künstler hören wollen oder ob YouTube Music nach einem Algo­rithmus auch ähnliche Künstler aus einem brei­teren Musik­spek­trum einbauen darf.

YouTube Music will "das bekannte System auf den Kopf" stellen

YouTube Music startet Personal Audio

Quelle: YouTube Music, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Das neue Feature ist in allen Ländern einsetzbar, in denen YouTube Music verfügbar ist. Das bedeutet, dass es das neue Tool auch für Nutzer des Dienstes in Deutsch­land gibt. Musik­lieb­haber hätten laut YouTube Music künftig mehr Frei­heit und Kontrolle darüber, welche Inhalte sie vom Algo­rithmus serviert bekommen wollen.

Auf YouTube Music gibt es bereits eine ganze Reihe von Audio­streams zu unter­schied­lichen Musik­farben, bisher aber nur von YouTube selbst kura­tiert und nicht perso­nali­siert. Dass man diese nun auch selbst kontrol­lieren kann, sei laut dem Konzern eine "groß­artige Option".

Das kostet YouTube Music

In der Basis­ver­sion von YouTube Music fallen keine Kosten an. Nutzer müssen jedoch mit Werbe­unter­bre­chungen leben, die vor jedem ausge­wählten Song kommen. Werbe­frei­heit gibt es nur mit dem kosten­pflich­tigen Abo, das 9,99 Euro pro Monat kostet. User mit YouTube-Premium-Account (11,99 Euro im Monat) können zudem auf zusätz­liche exklu­sive Inhalte und Offline-Videos zugreifen.

Bei YouTube gibt es auch eine neue Strea­ming-Option, für die Nutzer zahlen müssen.