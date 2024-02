Radio, Podcasts, Streaming: So häufig wird Audio genutzt

Der Boom rund um Audio und Video hält an. Im Durch­schnitt nutzten die ab 14-Jährigen in Deutsch­land 2023 täglich 9 Stunden und 46 Minuten Audio- und audio­visu­elle Medien. Im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum ging die Nutzung damit um acht Minuten zurück (2022: 9 Stunden und 54 Minuten), liegt jedoch weiterhin fast eine Stunde über der Nutzung in der Vor-Corona-Zeit (2019: 8 Stunden und 59 Minuten).

Gleich­zeitig stieg der Anteil der Audio- und audio­visu­ellen Medi­ennut­zung am gesamten Medi­enzeit-Budget leicht auf 87,6 Prozent (2022: 87,4 Prozent). Vor 40 Jahren lag die durch­schnitt­liche tägliche Radio- und TV-Nutzung noch bei 4 Stunden und 25 Minuten. Dies geht aus der aktu­ellen "VAUNET-Medi­ennut­zungs­ana­lyse 2023" hervor, die der Verband Privater Medien auf Basis von Sekun­där­quellen veröf­fent­licht hat.

Immer noch mehr Audio­nut­zung als vor Corona

Der Radioplayer auf dem Smart-TV

Foto: Radioplayer Deutschland Die durch­schnitt­liche tägliche Audio­nut­zung lag im Jahr 2023 hoch­gerechnet bei insge­samt 4 Stunden und 4 Minuten und ging damit im Vergleich zum Vorjahr um 13 Minuten zurück (2022: 4 Stunden und 17 Minuten). Vergli­chen mit der während der Corona-Pandemie stark ange­stie­genen Audio­nut­zung norma­lisiert sich diese nun wieder, liegt jedoch weiterhin über dem Vorkri­sen­niveau (2019: 3 Stunden und 56 Minuten). Der Haupt­teil der Nutzung 2023 entfällt bei den ab 14-Jährigen mit 2 Stunden und 59 Minuten weiterhin auf das werk­täg­liche Radio­hören (2022: 3 Stunden und 6 Minuten). Im Jahr 1983, dem Jahr vor dem Start des privaten Rund­funks, lag die durch­schnitt­liche Radio­hördauer noch bei nur 2 Stunden und 36 Minuten pro Tag.

Mehr Bewegt­bild-Nutzung dank Online-Video

Die tägliche Bewegt­bild­nut­zung lag im zurück­lie­genden Jahr bei insge­samt 5 Stunden und 42 Minuten und stieg damit um fünf Minuten im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum (2022: 5 Stunden und 37 Minuten). Das Wachstum wurde laut der VAUNET-Analyse haupt­säch­lich durch den Anstieg der Onlinevideo-Nutzung (plus 18 Minuten) der 14- bis 69-Jährigen getrieben. Gleich­zeitig ging die tägliche Fern­seh­nut­zung der ab 14-Jährigen auf 3 Stunden und 20 Minuten zurück (2022: 3 Stunden und 33 Minuten) – steht jedoch weiterhin für den abso­luten Löwen­anteil der tägli­chen Bewegt­bild­nut­zung in Deutsch­land. 40 Jahre zuvor lag die durch­schnitt­liche tägliche TV-Sehdauer bei 1 Stunde und 49 Minuten.

Im Jahr 2023 sahen 88,7 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutsch­land regel­mäßig fern (Vorjahr: 89,9 Prozent), und 94,1 Prozent der Erwach­senen ab 14 Jahren hörten regel­mäßig Audio und Radio, wie im Vorjahr. Die jewei­ligen Tages­reich­weiten betrugen im Fern­sehen 64,8 Prozent (2022: 67,2 Prozent) und im Audio 75,2 Prozent (2022: 75,7 Prozent).

Auch der heimi­sche Fern­seher wird immer mehr zum Radio­gerät.