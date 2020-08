SWR3-App: Radio mit Rückspulen & Titeltausch

So meldet sich die App direkt nach dem Start

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Jeder Radio­sender, der heute etwas auf sich hält, hat längst seine eigene App fürs Handy. Diese Apps über­tragen in der Regel den Internet-Radio-Stream, also das aktu­elle Programm. Bessere Apps bieten viel­leicht noch die Möglich­keit, eine Nach­richt ins Studio zu schi­cken.

Ein junges Radio aus einer Kurstadt

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Im mondänen Kurort Baden-Baden (Baden-Würt­tem­berg) star­tete 1975 der Radio-Sender SWF3, der schnell bundes­weite Bekannt­heit erlangte. Sein Sende­ge­biet umfasste nicht nur das Bundes­land Rhein­land-Pfalz, das Saar­land und bis tief hinein nach Nord­rhein-West­falen ("Kölner Bucht"), sondern auch Teile von Baden-Würt­tem­berg (ehema­lige "fran­zö­si­sche Zone") bis weit in die Schweiz hinein. Mode­ra­toren wie "Elmar Hörig" ("Käptn Keep­dotter") oder Radio Comics ("König Dick­bauch - Schnauze Fury") und der Schwarz­wald-Elch begrün­deten den Ruf des Senders, Andreas Müller's Polit­sa­tiren ("Kabi­nett") oder Fußball Gags ("Jogis Jungs") wurden oft kopiert und nie erreicht. Einige Jahre sendete das Programm als einziges jugend­ori­en­tiertes Radio sogar auf der Kurz­welle (7.265 kHz)

1998 - aus SWF3 wurde SWR3

Im Zuge der Sender­fu­sion von SWF (Südwest­funk) und SDR (Süddeut­scher Rund­funk) wurde am 30. August 1998 das Nach­folge-Programm SWR3 mit einer großen Party auf dem Flug­hafen Baden-Baden und über 100.000 Besu­chern gestartet. Die (GSM)-Handy­netze klappten an diesem Tag völlig zusammen, nichts ging mehr.

Früh hatte SWF3 erste Versuche im Internet mit einem eigenen Angebot unter­nommen. Zunächst auf Servern der Univer­sität Karls­ruhe, später bei einem rich­tigen Internet-Provider. 2016 kam die erste Radio App für Android und iOS.

WhatsApp-"Durch­wahl" ins Studio

Mit der stei­genden Popu­la­rität von WhatsApp hat SWR3 seine kurze "Hörer-ins-Studio"-Rufnummer 07221-2011 kurzer­hand bei WhatsApp ange­meldet und nimmt so Hörer-Feed­back gerne auch als Audio-Datei entgegen.

17. August: Revo­lu­tion der Radio-App

Lied gefällt nicht? Kein Problem.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Am 17. August wird SWR3 seinen nächsten Coup landen: Dann wird seine neueste App veröf­fent­licht, die wieder einige High­lights enthält, die es so woan­ders wohl noch nicht gibt. In Baden Baden spricht man ganz bescheiden von einer "Revo­lu­tion".

teltarif.de hatte die Gele­gen­heit, die neue App vorab auszu­pro­bieren. Man öffnet die App wie gewohnt und kann dann das aktu­elle Live-Radio-Programm starten. Alter­nativ kann per Click jeder­zeit die letzte aktu­elle Nach­rich­ten­sen­dung aufge­rufen werden, ferner gibt es eine Daten­bank mit aktu­ellen Kurz­bei­trägen (Podcast, Clips, Comics, Info­bei­träge).

Kannst Du das nochmal wieder­holen?

Hat man nun einen beson­ders launigen Spruch des Mode­ra­tors oder der Mode­ra­torin im laufenden Programm gerade verpasst, lässt sich das künftig einfach nach­holen: Das geht entweder über Funk­tions-"Tasten" (in der App) oder über die seit­liche Zeit­schiene, mit der das Radio-Programm zeit­lich "zurück­ge­spult" werden kann, so oft man will.

Tausche meinen Anti-Hit

Kommt nun ein "MegaHit", den man persön­lich eher "zum Fürchten" findet, kann man mit der "Tauschen"-Taste, gegen einen anderen (bereits zuvor gelau­fenen Titel) tauschen. Ist der Tausch-Titel vorbei, springt die App auto­ma­tisch wieder zum aktu­ellen Programm und man hat im Ieal­fall den unge­liebten Titel umgangen.

Analog für "Das Ding"

Eine ähnliche Funktionalität hat die App für das Jugendradio des SWR, "DasDing"

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Nicht nur SWR3 bekommt diese krea­tive App spen­diert, auch das haus­ei­gene Jugend­radio "Das Ding" wird so mit einer eigenen App augestattet, die eine ähnliche Funk­tio­na­lität besitzt.

Updates für Alle

Wer schon die regu­läre SWR3 (oder DasDing) App auf seinem Handy verwendet, wird im Zuge der laufenden Updates ab dem 17. August die neuen Funk­tionen auto­ma­tisch bekommen, egal ob unter Android oder iOS (sofern iOS 12 oder neue verwendet wird).

Wer diese App bislang noch nicht genutzt hat, kann sie sich im iOS-iTunes-Store bzw. im Google-Android-Play-Store herun­ter­laden. Diese Links liefern im Moment (vor dem 17. August) noch die "alte" Version. Wer noch ein inter­ne­fä­higes Handy mit einem anderen Betriebs­system oder lieber seinen Laptop/PC verwendet, kann natür­lich die Webseite unter www.swr3.de aufrufen.

Update: Was banal klingt , erfor­dert unglaub­liche Verhand­lungen

Einige Leser haben uns gefragt, was an so einer App so "revo­lu­tionär" sein soll. Wir haben beim SWR nach­ge­hört. Bevor diese App "gebaut" werden durfte, mussten erst einmal die Juristen an die Front und die Verträge mit den Musik­la­bels und der GEMA frisch ausver­han­deln.

Das Justi­tia­riat, das AudioLab (die Tech­niker und Program­mierer) und die PopUnit SWR3 (die Programm­ma­cher) vom Südwest­rund­funk hätten dabei gemeinsam verhan­delt. Da es solche Rege­lungen für den Digi­tal­be­reich Radio in Deutsch­land noch nicht gab, "wurde hier Pionier­ar­beit geleistet", so die Auskunft aus betei­ligten Kreisen.

In der Tat: Es ist nämlich so, dass bevor im Radio über­haupt ein Hit oder im TV ein Film­bei­trag laufen darf, erst einmal die "Rechte" zum Abspielen vorhanden sein müssen. Dann wollen die Rech­te­ge­sell­schaften wie GEMA oder GVL peni­belst genau wissen, welcher Hit von welchem Künstler (Musik, Text, Kompo­nist?) von welchem Plat­ten­label, wann genau von bis Uhrzeit, Datum und wie oft gelaufen ist.

Wie würde man nun die getauschten oder zeit­lich verscho­benen Hits "auswerten"? Das musste erst einmal detail­liert ausver­han­delt werden.

Bei Lizenz­rechten sind die Juristen der großen Rech­te­ver­wer­tungs­ge­sell­schaften ziem­lich humorlos. Und viele Künstler leben weit­ge­hend nur von den aus diesen Lizenz­rechten abge­lei­teten Zahlungen.