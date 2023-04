teltarif.de Talk: Wird UKW-Radio wirklich noch abgeschaltet?

Seit 2011 funkt das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ in Deutsch­land. Zwar steigen die Nutzungs­zahlen. Dennoch wird Radio weiterhin über­wie­gend analog auf UKW gehört. Eine UKW-Abschal­tung war mehr­fach ange­dacht, ist aber immer wieder verschoben oder gänz­lich verworfen worden. Ist der UKW-Rund­funk nicht totzu­kriegen? Darüber spre­chen wir in der neuen Podcast-Ausgabe mit unserem Medi­enex­perten Michael Fuhr.

Kommt die UKW-Abschaltung?

Foto: teltarif.de Auch zwölf Jahre nach DAB+-Start ist das analoge UKW-Radio nach wie vor beliebt. Dabei sollte der analoge Hörfunk eigent­lich irgend­wann komplett durch digi­talen Rund­funk abge­löst werden. Ist das noch realis­tisch? Selbst in Bundes­län­dern, in denen UKW-Lizenzen nicht mehr verlän­gert werden sollten, findet mitt­ler­weile ein Umdenken statt.

Auch in Norwegen, das sich als Vorreiter für eine UKW-Abschal­tung sieht, gibt es nach wie vor analog verbrei­tete Radio­pro­gramme, die wohl auf abseh­bare Zeit im FM-Bereich bleiben. In der Schweiz soll UKW 2024 wegfallen. Die wich­tigsten Sende­anlagen will man aber beibe­halten, etwa für die Versor­gung der Bevöl­kerung in Krisen­zeiten.

In Groß­bri­tan­nien war schon der "alte" DAB-Stan­dard sehr erfolg­reich. DAB bzw. DAB+ ist sehr erfolg­reich und wird auf der Insel mehr als das analoge Radio genutzt. Aber selbst dort ist von einer UKW-Abschal­tung keine Rede. Wie ist der Stand in Deutsch­land? Das klären wir in der neuen Ausgabe unseres Podcasts.

