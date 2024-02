Samsung: Neues Quick Share kommt auf alle Galaxy-Phones

Im letzten Monat haben Samsung und Google verkündet, dass sie ihre proprie­tären draht­losen Datei­frei­gabe­sys­teme Quick Share und Nearby Share zu einer Einheit zusam­men­fügen. Nachdem die neue Quick-Share-Vari­ante bereits mit dem Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra Einzug gehalten hat, soll sie eben­falls auf andere Galaxy-, Android- und Chrome-Geräte kommen.

Neue Quick-Share-Version für Galaxy-Geräte

Via Quick Share bald Dateien mit anderen Galaxy-Phones, Android-Handys oder Computern teilen

Bild: Pixabay / Mohamed_hassan

Zuerst profi­tieren Galaxy-Geräte von dem Feature. Samsung hat die neue Quick-Share-Vari­ante durch die Aktua­lisie­rung dreier Apps im Galaxy Store veröf­fent­licht, darunter Quick Share, Quick Share Agent und Quick Share Connec­tivity. Zur Aktua­lisie­rung können Sie sich die Upgrades aus dem Galaxy Store auf Ihr Galaxy-Tablet oder -Smart­phone herun­ter­laden.

Die Quick-Share-App trägt nach dem 24,5 MB großen Update die Versi­ons­nummer 13.6.11.7. Die Down­load­größe des jüngsten Upgrades für die Quick-Share-Agent-App auf die Version 3.5.19.23 beträgt ledig­lich 3,70 MB. Ein 1,72-MB-Update bringt die Quick-Share-Connec­tivity-App auf die Versi­ons­nummer 1.5.02.30.

Quick Share für weitere Android-Smart­phones

Laut SamMobile sollen die Aktua­lisie­rungen für alle Galaxy-Handys mit One UI 6.0 (mögli­cher­weise auch ältere Versionen) verfügbar sein. Nach dem Update wird im Frei­gabe­menü das neue Quick-Share-Symbol ange­zeigt. Zunächst soll auch die Google-Funk­tion Nearby Share weiterhin sichtbar sein, was sich jedoch mit dem Update der Google-Mobile-Dienste in der ersten Hälfte dieses Monats ändern soll.

Auch auf Android-Smart­phones, die nicht von Samsung stammen, soll Nearby Share noch in diesem Monat durch Quick Share ersetzt werden.

Erlaubtes Up- und Down­load-Volumen vergrö­ßert sich

Die neue Version von Quick Share zeigt Geräte, mit denen Inhalte geteilt werden können, zusammen mit anderen häufig genutzten Apps, Diensten oder Kontakten direkt im Frei­gabe­menü an. Bei einem Klick auf das Quick-Share-Symbol öffnet sich ein neues Fenster mit weiteren Optionen, zum Beispiel zum Senden an eigene Geräte, an Personen, die nicht in der Nähe sind oder zum Teilen via QR-Code. Filesharing via Quick Share

Bild: teltarif Zum Teilen mit Freunden aus der Kontakt­liste wird ein Link erstellt, der ihnen den Down­load der Dateien ermög­licht. Das Limit für die Größe der geteilten Dateien erwei­tert sich mit dem Quick-Share-Update erfreu­licher­weise von ehemals 3 GB auf nun 5 GB.

Quick Share für TV, Windows & Chrome-OS-basierte Geräte

Das Peer-to-Peer-Sharing von Inhalten soll sich nach dem Update von Quick Share nicht auf Smart­phones und Tablets beschränken, sondern auch die Frei­gabe von Dateien für TV-Geräte und Chrome-OS-basierte Computer und Laptops ermög­lichen, auf denen Nearby Share und Quick Share derzeit noch getrennt vonein­ander gehand­habt werden.

Samsung hat außerdem ange­kün­digt, weiterhin mit Google zusam­men­zuar­beiten, um die beiden Dienste bis Ende des dritten Quar­tals dieses Jahres für Windows zusam­men­zuführen. Über das neue Symbol verfügt die Quick-Share-App für Windows bereits.

WhatsApp über­rascht derweil iOS-Nutzer mit neuen Funk­tionen. Was der Messenger-Dienst künftig drauf­haben soll, erfahren Sie in einem weiteren Artikel.