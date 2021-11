Telekom: "Die Geschäfte laufen besser als erwartet"

Ein gut gelaunter Telekom CEO konnte zum 20. Mal in Folge gute Quartalszahlen präsentieren.

Foto: Picture-Alliance / dpa Viermal im Jahr stellt die Deut­sche Telekom ihre Quar­tals­zahlen vor. Zum 20. Mal in Folge werden die Zahlen besser. Ein entspre­chend gut gelaunter Telekom Chef präsen­tierte heute in einer Online-Konfe­renz die aktu­ellen Zahlen. Die sind so gut, dass die Telekom ihre Jahres-Prognose erneut ange­hoben hat.

Brum­mende Geschäfte

Foto: Picture-Alliance / dpa Ursache sind brum­mende Geschäfte auf beiden Seiten des Atlan­tiks, die den Netto­gewinn gestei­gert haben. Das soge­nannte "opera­tive Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen nach Leasing­kosten (Ebitda AL)" solle in diesem Jahr nun rund 38 Milli­arden Euro errei­chen, nach bislang mindes­tens 37,2 Milli­arden Euro, teilte der Dax-Konzern heute in Bonn mit. Die dritte Prognose-Anhe­bung begründet Höttges mit dem Satz: "Unsere Geschäfte laufen noch besser als erwartet".

889 Millionen Euro Netto­gewinn

Der Umsatz der Monate Juli bis September stieg um 1,8 Prozent auf knapp 26,88 Milli­arden Euro. Unterm Strich stieg der Netto­gewinn um 8,8 Prozent auf 889 Millionen Euro. Das Ebitda AL blieb hingegen mit knapp 9,7 Milli­arden Euro nahezu stabil. Das kommt von einer neuen Bilan­zie­rungs­methode der US-Tochter T-Mobile für den Verkauf von Endge­räten. Bisher wurden die Geräte in den USA an die Kunden vermietet. Jetzt sollen Kunden ihre Smart­phones per Raten­zah­lung erwerben. Zudem belas­teten Kosten bei T-Mobile US infolge des Erwerbs und der Inte­gra­tion von Sprint die Bilanz.

In Deutsch­land stieg der Umsatz im dritten Quartal um 2,5 Prozent auf 6 Milli­arden Euro. Als Grund wurde die "anhal­tend posi­tive Kunden­ent­wick­lung" genannt. Im Breit­band­seg­ment hätten sich etwa 90.000 neue Kunden für Produkte des Konzerns entschieden. Mehr als 70 Prozent der Telekom-Breit­band­kunden nutzten bereits glas­faser­basierte Ange­bote, wozu auch DSL- oder VDSL-Anschlüsse gehören, die bis zum Vertei­ler­kasten über Glas­faser und auf den letzten Metern mit Kupfer versorgen.

Divi­dende wird erhöht

Bereits gestern Abend hatte die Telekom über­raschend ange­kün­digt, ihre Divi­dende stärker erhöhen zu wollen als von Experten erwartet. Die Gewinn­betei­ligung je Aktie für das Geschäfts­jahr 2021 soll um 4 Cent auf 64 Cent steigen. Vom Wirt­schafts­nach­rich­ten­dienst Bloom­berg befragte Experten hatten bisher im Schnitt mit einer Divi­dende von 0,605 Euro gerechnet. Dem Vorschlag muss noch der Aufsichtsrat zustimmen, den finale Entschei­dung trifft dann die Haupt­ver­samm­lung im nächsten Jahr. Um 11:41 Uhr notierte die Telekom Aktie bei 17,12 Euro.

Über weitere Details von der Telekom-PK werden wir im Laufe des Tages noch berichten.