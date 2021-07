o2: Mehr Umsatz und treue Kunden

Wenn Telefónica Deutsch­land Zahlen vorlegt, sind viele gespannt: Passen Top-Netz­ausbau, attrak­tive Kunden­preise plus Rendite unter einen Hut?

Grafik: Telefónica Deutschland Wenn Telefónica Deutsch­land seine Zahlen vorlegt, sind viele gespannt: Ist es möglich, einen top Netz­ausbau und attrak­tive Kunden­preise plus Rendite-Erwar­tungen der Share­holder unter einen Hut zu bekommen?

Mehr Umsatz als vorher

Starkes Kunden­wachstum und großes Inter­esse an der Haupt­marke o2 haben dem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Telefónica Deutsch­land höhere Umsätze als zu vor beschert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sei der Erlös vergli­chen mit dem Vorjah­res­zeit­raum 2020 um 2,9 Prozent auf 3,74 Milli­arden Euro gestiegen, teilte das Unter­nehmen heute stolz in München mit. Unter­neh­mens Chef Markus Haas findet, "wir haben uns auch im ersten Halb­jahr sehr gut entwi­ckelt und ein Rekord­wachstum bei Umsatz und opera­tivem Ergebnis erzielt".

Mobil­funk­dienst­lei­tungen: Zuwachs

Grafik: Telefónica Deutschland Die für Bran­chen­experten wich­tigen Erlöse durch Mobil­funk­dienst­leis­tungen klet­terten in dem Zeit­raum um 3,5 Prozent auf 2,68 Milli­arden Euro. Ebenso stark konnte das Unter­nehmen im opera­tiven Geschäft zulegen, wo es berei­nigt um Sonder­effekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen (nach OIBDA) 1,17 Milli­arden Euro verdiente. Das lag vor allem an den güns­tigen und offenbar auch profi­tablen o2-Tarifen sowie gerin­geren Kosten, z.B. durch die Zusam­men­legung der bishe­rigen Akti­vitäten von E-Plus und o2.

Rote Zahlen nach 3G Abschal­tung

Aber es gibt auch rote Zahlen: Unterm Strich vergrö­ßerte sich der Verlust im ersten Halb­jahr von 62 Millionen auf 84 Millionen Euro: Der Konzern hatte sein 3G-(UMTS)-Netz wesent­lich früher als ursprüng­lich geplant abge­schaltet, so dass ein höherer Abschrei­bungs­bedarf entstand und neue Technik kostet auch Geld.

Speziell im zweiten Quartal konnte sich Telefónica (o2) über eine "sehr gute Geschäfts­dynamik" freuen. Die "anhal­tende Zugkraft des o2 Free Port­folios" (=o2 Free Tarife) wurde gestützt durch starke Online-Kanäle und histo­risch nied­rige Abwan­derungs­raten (nur sehr wenige Kunden haben gekün­digt). Die schritt­weise Wieder­eröff­nung der o2 Shops habe die Dynamik verstärkt.

374.000 Neukunden

o2 konnte im zweiten Quartal 374.000 Mobil­funk­ver­trags­kunden neu über­zeugen (nach Abzug der gekün­digten Verträge). Wenn man Maschinen-SIM-Karten einbe­zieht, lag der Zuwachs bei insge­samt 455.000 Neuver­trägen. Zusammen mit 91.000 neuen Prepaid-Anschlüssen sei dies "das stärkste Kunden­plus seit 2016". Die Abwan­derungs-Rate (Fach­begriff "Churn Rate") sank weiter und lag mit 1,0 Prozent deut­lich unter dem Vorjah­res­wert von 1,4 Prozent. Bei o2 selbst lag dieser Wert sogar bei 0,8 Prozent nach 1,1 Prozent im Vorjahr. Wohl aufgrund güns­tiger Preise nutzten die Kunden das o2-Netz für Daten­ser­vices so stark wie bei keinem anderen Anbieter.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Lange hielt sich der Eindruck, bei o2 sind keine großen Sprünge möglich, weil Geld drin­gend für den Netz­ausbau und die Anteils­eigner gebraucht wird, aber die Kunden möglichst wenig bis nichts ausgeben wollen. Hört man die aktu­ellen Ergeb­nisse, scheint das Kunst­stück viel­leicht doch möglich zu sein? o2 sollte auf gar keinen Fall beim Netz­ausbau nach­lassen. Nied­rige Kündi­gungs­raten dürften der Corona-Lage geschuldet sein. Da möchte man ungern den Anbieter wech­seln, weil immer etwas "schief" gehen kann.

o2 möchte viele Häkchen im Vertrag haben. Daten­schützer sehen das kritisch.