Telefónica o2: 302.000 Neukunden im 2. Quartal 2023

Nachdem Voda­fone seine weiterhin noch "schwa­chen" Zahlen vorge­legt hat, meldet sich heute o2-Teléfonica mit 302.000 Neukunden, wobei hier keine Maschinen-Karten (z.B. in Sensoren oder Autos, also keine IoT oder M2M SIMs) berück­sich­tigt sind.

o2 CEO Haas: Wachstum trotz verlang­samter Konjunktur

o2-Telefónica Deutsch­land Chef Markus Haas kann sich freuen: "Wir sind auch im zweiten Quartal profi­tabel gewachsen, trotz einer verlang­samten Konjunktur. Wir sehen eine stetig stei­gende Nach­frage nach unseren Produkten", etwa bei weiter zuneh­menden Daten­mengen. Haas verweist auf seine 90-prozen­tige Abde­ckung der Bevöl­kerung mit 5G, was aber voraus­setzt, dass alle Bewohner des Landes Kunde bei o2 wären und ein 5G-fähiges Gerät mit passendem Tarif haben.

Umsatz plus 4,4 Prozent

o2 kann sich über 302.000 Neukunden freuen, hat aber 2023 weniger ins Netz investiert, als 2022.

Foto: Telefónica Konkret konnte der Umsatz um 4,4 Prozent auf 2,091 Milli­arden Euro gestei­gert werden. Das von Telefónica Gruppe verwen­dete Bewer­tungs­ver­fahren OIBDA (was nicht direkt mit EBITDA vergleichbar ist) sei berei­nigt um Sonder­effekte um 2,7 Prozent auf 646 Millionen Euro gestiegen. Das soge­nannte "Peri­oden­ergebnis" stieg von 41 auf 53 Millionen Euro (im Vergleich zum Vorjahr).

Der Mobil­funk­ser­vice-Umsatz - also Mobil­funk­ver­träge und darauf gebuchte Optionen und Dienst­leis­tungen - legte um 4,3 Prozent auf 1,463 Milli­arden Euro zu, die Erlöse aus Hard­ware (z.B. Handys) um 6,1 Prozent auf 419 Millionen Euro und der Fest­net­zum­satz um 2,1 Prozent auf 206 Millionen Euro zu.

302.000 neue Mobil­funk­anschlüsse

Die Zahl der Mobil­funk­ver­trags­anschlüsse (ohne M2M) stieg um 302.000 Kunden. Der Churn, also Kunden, die gekün­digt haben und nicht verlän­gern, bzw. zu einem anderen Anbieter gewech­selt sind, liegt bei der Kern­marke o2 von 0,8 Prozent, im ersten Quartal waren es noch 1 Prozent gewesen. Insge­samt stehen 42 Millionen Kunden in den Daten­banken von o2-Telefónica. Für das rest­liche Geschäfts­jahr sieht o2-Telefónica ein Wachstum im "nied­rigen einstel­ligen Prozent­bereich" voraus.

Netz­ausbau landes­weites 5G bis Ende 2025?

Beim Netz­ausbau hat o2 ambi­tio­nierte Ziele: Bereits zur Jahres­mitte habe o2 das für Ende 2023 gesteckte Ziel und die landes­weite Abde­ckung mit 5G spätes­tens zum Jahres­ende 2025 erreicht haben.

Weniger Inves­titionen ins Netz?

Eine wich­tige Zahl ist im umfang­rei­chen Zahlen­werk versteckt. Die Capex Quote (also die Neuin­ves­titionen) für den Netz­ausbau sank von 2022 auf 2023 von 14,5 auf 12,3 Prozent oder in Zahlen von 291 auf 258 Millionen. Kosten für Lizenzen und Auktionen sind hierbei nicht berück­sich­tigt.

Digi­tale Teil­habe in Bayern?

Speziell im Bundes­land Bayern betei­ligt sich o2-Telefónica an der Initia­tive „Allianz für digi­tale Kompe­tenz“ des Baye­rischen Staats­minis­teriums für Digi­tales. Sie soll baye­rische Bürger bei der Digi­tali­sie­rung mitnehmen und alle Bürger sollen die Möglich­keit haben, ihre "digi­talen Kompe­tenzen kostenlos und bedarfs­gerecht" auszu­bauen. Was das konkret bedeutet (kosten­lose Handys und Verträge in Bayern?) verrät die Pres­semit­tei­lung nicht.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

302.000 neue Kunden sind ein Wort. Aber wie viele davon haben noch schnell einen neuen Vertrag abge­schlossen, bevor die neuen (höheren) Preise wirksam wurden? Und es sieht so aus, als ob o2 im Jahre 2023 weniger in den Netz­ausbau inves­tiert hat, als im Jahr zu vor.

Klar: Die Anteils­eigner möchten maxi­male Rendite, Inves­titionen in den Netz­ausbau werden da immer als "muss das sein?" ange­sehen. o2 hat beim Netz­ausbau gewal­tige Fort­schritte erzielt, aber wer einmal über Land fährt, findet schnell die Orte und Regionen, in denen es noch viel zu tun gibt. Und selbst wenn ein Funk­signal anliegt, heißt das nicht, dass die vom Kunden gebrauchten Daten­raten auch wirk­lich verfügbar sind, beson­ders an dicht bevöl­kerten Orten wie Univer­sitäten, Schulen oder Satel­liten-Vorstädte mit hoher Bevöl­kerungs­dichte auf geringer Fläche.

o2 muss drin­gend in sein Back­bone-Netz (Verbin­dung von den Rechen­zen­tren zu den Sende­sta­tionen) inves­tieren. An vielen Orten wird nur "lang­sames" Band20 (800 MHz LTE) verwendet. Das Verspre­chen, bis Ende 2025 landes­weit mit 5G zu versorgen, muss hinter­fragt werden. Ist damit die gesamte Fläche der Bundes­repu­blik Deutsch­land gemeint, inklu­sive aller Felder und Wälder, Seen, Moore und so weiter? Das ist realis­tisch kaum zu schaffen.

Span­nend wird es werden, wenn das Netz von 1&1 gestartet ist und die bisher bei o2 "mitge­zählten" Kunden dann heraus­gerechnet werden müssen. Bis sich das in den Geschäfts­zahlen wider­spie­gelt, könnte es aber noch 2024 werden.

