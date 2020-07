Qualcomm Wear 4100(+): Mehr Power für Smartwatches

Der Chip­her­steller Qual­comm seine Platt­formen Snap­dragon Wear 4100 vorge­stellt, die in zwei Versionen, als Wear 4100+ oder Wear 4100, für vernetzte Smart­wat­ches der nächsten Genera­tion entwi­ckelt wurden.

Wear 4100(+) basiert auf einem bereits im 3100er-Vorgänger-System bewährten "Hybrid-Ansatz" und enthält ein "Hoch­leis­tungs"-System-on-Chip (SoC), einen intel­li­gen­teren Always On (AON)-Co-Prozessor mit verbes­serter CPU, GPU und schnel­lerem LPDDR3-Spei­cher (Takt: 750 MHz), einem LTE-fähigen-Mobil­funk (Cellular)-Modem und einem Kamera-Subsystem in einem 12-nm-Low-Power-Prozess mit zwei dedi­zierten digi­talen Signal­pro­zes­soren (DSPs) für Daten­über­tra­gung/Stand­or­termitt­lung, Sensoren und Audio­si­gnal­ver­ar­bei­tung.

4 Kerne mit je 1,7 GHz

Die neue Plattform Wear 4100 von Qualcomm soll noch schneller und energiesparender sein

Grafik: Qualcomm Im 4100-System können 4 Kerne (ARM Cortex A53) auf bis zu 1,7 GHz Takt­fre­quenz beschleu­nigt werden, die Chip­technik wurde von 28 nm auf 12 nm verklei­nert. Mit dem 3100 ließen sich 4 Bit (also 16) Farben darstellen, der Adreno Grafik-Chip (Klasse 504) schafft längst 16 Bit, also 65 536 verschie­dene mögliche Farben. Dual-ISPs sollen in der Uhr verbaute Kamera-Module mit bis zu 16 Mega­pixel unter­stützen. Über­haupt soll das neue System mehr als 85 Prozent schneller als sein Vorgänger sein.

Geringste Leis­tungs­auf­nahme

Der AON-Co-Prozessor soll mit ultra­ni­ed­riger Leis­tungs­auf­nahme eine möglichst lange Anzeige von Sensoren, Karten und Zeit erlauben, bevor die Uhr irgend­wann doch wieder zurück ans Lade­gerät muss. Natür­lich spricht der Mobil­funk-Teil wieder 4G-LTE (12-nm Tech­no­logie) und hat jetzt einen eigenen DSP und Ener­gie­spar­funk­tionen wie eDRX, unter­stützt Cat 4/3/1 und einzelne oder Dual-Antennen.

Konti­nu­ier­liche Über­wa­chung der Herz­fre­quenz, des Schlafes, plötz­liche Fall­nei­gung, Schritt­zähler, Alarme, Timer und so weiter sollen die Kunden noch schneller im inter­ak­tiven, Umge­bungs-, Sport- oder Uhren­modus unter­wegs sein lassen können.

Damit möchte sich Qual­comm an die Spitze des sich schnell entwi­ckelnden Weara­bles-Marktes setzen, erläu­tert Pankaj Kedia von Qual­comm das Konzept. Schon mit dem Vorgänger Wear 3100 hatte der Hersteller großen Erfolg.

Viele Smart­watch-Hersteller an Bord

Suunto und Qual­comm arbeiten schon länger zusammen und haben die Smart­watch "Suunto 7" Anfang des Jahres auf den Markt gebracht", erin­nert sich Heikki Norta, Chef von Suunto. Suunto will die neue Platt­form voll ausnutzen und bis zu 12 Stunden konti­nu­ier­li­ches GPS-Tracking mit Herz­fre­quenz bei verschie­denen Sport­ak­ti­vi­täten mit einer Akku­la­dung ermög­li­chen.

Der Hersteller imoo hat sich auf smarte Uhren für Kinder konzen­triert und wird den Wear 4100(+) einsetzen. Die ersten Uhren sollen im nächsten Monat ausge­lie­fert werden.

Auch Mobvoi, ein weiterer Hersteller smarter Uhren, will den Snap­dragon Wear 4100(+) mit Wear OS von Google kombi­nieren, kündigte Zhifei Li, CEO und Mitbe­gründer von Mobvoi an.

Die Snap­dragon Wear 4100(+) Platt­form soll ab sofort an die Hersteller ausge­lie­fert werden.

Was sind Weara­bles?

Unter dem Begriff "Weara­bles" versteht man smarte Armband­uhren, aber auch Funk­ti­on­s­klei­dung mit inte­grierten Chips. Der Markt wächst stark, das Forschungs­in­stitut IDC sagt ein beschleu­nigtes Tempo voraus. Weara­bles für Erwach­sene, Kinder und Senioren und mit gezielten Anwen­dungen für Sport, Gesund­heit, Kommu­ni­ka­tion und Mode könnten die neuen Umsatz­bringer werden. Bis 2023 könnte der Markt auf über 30 Milli­arden Dollar anwachsen.

