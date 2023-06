Snapdragon 8 Gen 3: High-End-Handy-Chip kommt früher

Schon in wenigen Monaten wird uns Qual­comm auf dem Snap­dragon Summit 2023 seine neuesten Krea­tionen zeigen. Snap­dragon 8 Gen 3 und Oryon werden erwartet.

Qual­comm hat den Termin für sein Halb­leiter-Gipfel­treffen Snap­dragon Summit 2023 verraten. Früher als in den vorigen Jahren findet das Event vom 24. bis zum 26. Oktober statt. Im Rahmen der Veran­stal­tung wird wohl der nächste High-End-Chip­satz des Unter­neh­mens, Snap­dragon 8 Gen 3, präsen­tiert.

Durch die neue Cortex-X4-Archi­tektur dürfte es einen großen Perfor­mance-Zuwachs geben. Leider ist zum aktu­ellen Zeit­punkt noch unklar, ob Samsung den Snap­dragon 8 Gen 3 im euro­päi­schen Galaxy S24 einsetzt oder wieder zu Exynos zurück­kehrt. Eine neue Note­book-Platt­form könnte Qual­comm eben­falls enthüllen.

Snap­dragon Summit 2023 tagt Ende Oktober

Das Snapdragon Summit 2023 hat einen Termin

Bild: Qualcomm Der kali­for­nische Halb­lei­ter­fer­tiger Qual­comm hat bekannt­gegeben, vom 24. bis zum 26. Oktober das Snap­dragon Summit 2023 abzu­halten. In den vorigen Jahren tagte die Veran­stal­tung erst im November. Entspre­chend könnten die neuen Produkte früher in kommenden Geräten zu finden sein. Doch was zeigt Qual­comm über­haupt? Im Mittel­punkt des jähr­lichen Events stehen für Konsu­menten neue Chip­sätze. Dabei genießt das Ober­klasse-SoC die größte Aufmerk­sam­keit. Höchst­wahr­schein­lich wird der Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 3 vorge­stellt.

Ein heißer Kandidat für den Einsatz in Flagg­schiff-Smart­phones von Samsung, Xiaomi, Oppo und weiteren Herstel­lern. Ende April tauchten bereits erste Gerüchte über die Spezi­fika­tionen der Platt­form auf. Der Chip­satz soll sich aus drei CPU-Clus­tern mit einem Perfor­mance-Kern, fünf Mittel­klasse-Kernen und zwei Strom­spar-Kernen zusam­men­setzen. Angeb­lich taktet der Cortex-X4-Kern mit bis zu 3,7 GHz. Die Modell­nummer könnte "SM8650" lauten.

Als GPU soll die neue Einheit Adreno 750 Verwen­dung finden. Es wird ein 4-nm-Ferti­gungs­pro­zess (N4P) erwartet. Für den 3-nm-Ferti­gungs­pro­zess sei es noch zu früh. (via Android Autho­rity).

Oryon-Chip­satz als weitere Neuan­kün­digung denkbar

Qual­comm möchte mehr Kunden im Note­book-Bereich gewinnen. Hierfür arbeitet das Team schon seit längerem an einem komplett neuen Chip­satz. Dieser beinhaltet eine eigens kreierte CPU-Tech­nologie. Das, zumin­dest temporär, "Oryon" getaufte Projekt könnte eben­falls während des Snap­dragon Summit 2023 enthüllt werden.

Das SoC soll eine deut­liche Perfor­mance-Stei­gerung für ARM-basierte Laptops auf Windows-11-Basis bieten. Außerdem würde es eine bessere Ener­gie­effi­zienz geben. Nach Note­books will Qual­comm Oryon auch für Mixed-Reality-Head­sets und andere Einsatz­gebiete anbieten.

