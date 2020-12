Snapdragon 888 5G vorgestellt: Diese Handys bekommen ihn

Qual­comm hat den Snap­dragon 888 5G vorge­stellt. Einige Hersteller haben schon die Verwen­dung der CPU in kommenden Modellen ange­kün­digt.

Qualcomm hat den Snapdragon 888 5G vorgestellt, "Löwenmaul" laut Google Übersetzer

Bildquelle: YouTube-Video von "Qualcomm Snapdragon", Screenshot: teltarif.de Qual­comm hat einen neuen System-on-Chip (SoC) für Ober­klasse-Smart­phones vorge­stellt. Der Nach­folger des Snap­dragon 865 heißt nicht wie erwartet "875", sondern "888" und wird basie­rend auf 5-nm-Tech­nologie produ­ziert.

Punkten soll die CPU vor allem mit Leis­tungs­zuwachs im Bereich Gaming, AI (Arti­fical Intel­ligence = Künst­liche Intel­ligenz), Opti­mie­rung der 5G-Unter­stüt­zung mittels X60-Modem und der Kame­rafunk­tionen von Smart­phones.

Nach der offi­ziellen Vorstel­lung des Prozes­sors trudelten auch gleich weitere Meldungen von Smart­phone-Herstel­lern ein, die den Snap­dragon 888 in künf­tigen Geräte-Gene­rationen verbauen wollen.

Oppo, realme, Moto­rola, Xiaomi

Bildquelle: YouTube-Video von "Qualcomm Snapdragon", Screenshot: teltarif.de Oppo, chine­sischer Smart­phone-Hersteller, hat bekannt gegeben, die neue Find-X-Serie, die im ersten Quartal kommenden Jahres erscheinen soll, mit dem Snap­dragon 888 5G ausstatten zu wollen. Damit könnte der Nach­folger des im März vorge­stellten Oppo Find X2 Pro gemeint sein, das mit dem bis dato aktu­ellen Snap­dragon 865 ausge­stattet ist. Oppo-Tochter realme hat sich der Ankün­digung ange­schlossen und stellt die Verwen­dung der neuen Snap­dragon-CPU in einem Spit­zen­modell mit dem Code­namen "Race" in Aussicht.

Moto­rola hat in der Pres­semit­tei­lung bestä­tigt, den Snap­dragon 888 5G als Leis­tungs­bringer in zukünf­tigen Smart­phone-Modellen zu verbauen. Ein Modell der Snap­dragon-800-Serie soll im kommenden Jahr in der Moto-g-Familie zu finden sein. Auch das Xiaomi Mi 11, das bereits im Januar auf den Markt kommen könnte, soll mit dem Qual­comm-Prozessor ausge­stattet sein.

Weitere mögliche Modelle

Mit großer Wahr­schein­lich­keit wird auch der Hersteller OnePlus seine kommende Gene­ration - mögli­cher­weise OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro genannt - mit dem Snap­dragon 888 5G ausstatten. Die OnePlus-Smart­phones werden Zyklus-gemäß im Früh­jahr des kommenden Jahres erwartet.

Samsung hatte Anfang Oktober das Galaxy S20 FE 5G mit Snap­dragon 865 für den euro­päi­schen Markt verfügbar gemacht - unty­pisch, verwendet der Hersteller hier­zulande doch eher die haus­eigenen Exynos-Prozes­soren. Denkbar ist, dass der Konzern aus Südkorea weitere Modelle, beispiels­weise auch mögliche Nach­folger von Foldable-Gene­rationen, für Europa ausstattet. Zumin­dest aber im Heimat­land und in den USA ist die Wahr­schein­lich­keit groß, dass die kommende Galaxy-S21-Serie mit dem Snap­dragon 888 5G arbeitet.

Asus hat die Zenfo-7-Serie (Zenfone 7 und Zenfone 7 Pro) mit dem Snap­dragon 865 bezie­hungs­weise dem Snap­dragon 865+ ausge­stattet. Sollte es im kommenden Jahr einen Nach­folger alias Asus Zenfone 8 (Pro) geben, könnte dieser mit der neuen Qual­comm-CPU für Antrieb sorgen.

Anhand von Smart­phone-Modellen wie dem OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro wird deut­lich, wie groß die Leis­tungs­mög­lich­keiten von Snap­dra­gons sind. Details zu den beiden Geräten können Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.