Qualcomm Snapdragon 875 kommt am 1. Dezember

Zwar verweilt der Snap­dragon 865+ erst ein paar Monate auf dem Markt, doch mit dem Snap­dragon 875 bahnt sich ein neues Ober­klasse-SoC für High-End-Android-Smart­phones an. Qual­comm verschickt bereits Pres­seein­ladungen zu seinem Event Tech Summit Digital 2020, das vom 1. bis zum 2. Dezember tagt. Abseits des nächsten Chip­satz-Flagg­schiffs dürften der Mobil­funk­stan­dard 5G, Mittel­klasse-Lösungen der Snap­dragon-7-Reihe, Inno­vationen aus den Berei­chen VR / AR, sowie Produkte für Always-Connected-PCs bevor­stehen. Der Snap­dragon 875 soll übri­gens genauso wie der Snap­dragon 750 von Samsung gefer­tigt werden.

Im Dezember geht es mit Qual­comm virtuell auf die Insel

Qualcomm lädt zum digitalen Tech Summit 2020 ein

Qualcomm In den vergan­genen Jahren hielt der kali­for­nische Halb­lei­ter­kon­struk­teur Qual­comm seine Tech­nologie-Gipfel­treffen stets auf der Hawaii-Insel Maui ab, bedingt durch COVID-19 klappt das diesmal nicht. Statt­dessen wird der Tech Summit 2020 rein digital in Form eines Live-Streams statt­finden. Um dennoch etwas Urlaubs­fee­ling aufkommen zu lassen, präsen­tiert der Konzern die Ankün­digung seiner Veran­stal­tung mit animiertem Meer samt passender Akustik. Die Warte­zeit auf das Event sollen diverse Eckdaten des Mobil­funk­sek­tors über­brü­cken.

So schätzt Qual­comm, dass zwischen 175 und 225 Millionen 5G-Handys in diesem Jahr ausge­lie­fert werden und verkündet, dass mehr als eine Milli­arde AI-Produkte auf Qual­comm-Technik basieren. Der im Lenovo Flex 5G arbei­tende Chip­satz Snap­dragon 8cx, die Vorzüge des Snap­dragon 865 und die Platt­form Snap­dragon Elite Gaming behan­delt der Konzern in weiteren Notizen.

Samsung konstru­iert Snap­dragon-SoCs

Samsung fertigt Qualcomm-SoCs

Samsung Zwar entwirft Qual­comm den kommenden High-End-Chip­satz Snap­dragon 875, gefer­tigt wird dieser aller­dings von Samsungs Fabriken. Es handelt sich um den ersten Snap­dragon-Chip im Ferti­gungs­pro­zess 5 nm EUV. Der Snap­dragon 750 versteht sich als Produkt für die Smart­phone-Mittel­klasse. Er ist 5G-fähig und soll unter anderem im nahenden Galaxy A42 5G Verwen­dung finden. Samsung ist es dann auch, das laut SamMobile die Ferti­gung des Snap­dragon 750 über­nimmt. Das SoC soll im Verfahren 8 nm FinFET entstehen. Das aktu­elle Qual­comm-Zugpferd Snap­dragon 865(+) basiert auf dem 7-nm-Prozess.

Samsung mausert sich immer mehr zu einem ernst­haften Gegner des markt­füh­renden Chip­satz­fer­tigers TSMC.