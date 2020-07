Qualcomm stellt Snapdragon 865 Plus 5G vor

Der Chiphersteller Qualcomm hat einen neuen Snapdragon 865 Plus angekündigt, der seinen Vorgänger ablöst und 10 Prozent schneller ist.

Foto: teltarif.de Der Chip und Tech­no­logie-Liefe­rant Qual­comm hat heute seine Snap­dragon 865 Plus 5G Mobile Plat­form vorge­stellt, welche die Nach­fol­ge­ver­sion des Snap­dragon 865 sein wird, die schon mehr als 140 Modelle (ange­kün­digt oder noch in Entwick­lung) mit Signalen versorgt hat. Der neue Snap­dragon 865 Plus soll die Leis­tung in allen Berei­chen stei­gern und "ein über­ra­gendes Game­play" erlauben, was Qual­comm auf den Marken­be­griff "Snap­dragon Elite Gaming" getauft hat. Ferner wird der Chip "wirk­lich globales 5G" und eine "ultra-intui­tive KI" erlauben.

Platt­form für die Premi­um­klasse

Der Chiphersteller Qualcomm hat einen neuen Snapdragon 865 Plus angekündigt, der seinen Vorgänger ablöst und 10 Prozent schneller ist.

Foto: teltarif.de "Während wir daran arbeiten, 5G zu erwei­tern ('skalieren'), inves­tieren wir weiterhin in unsere mobilen Platt­formen der Premi­um­klasse der 8er-Serie, um die Grenzen in Bezug auf Leis­tung und Ener­gie­ef­fi­zienz zu erwei­tern und die nächste Genera­tion von Kamera-, KI- und Spiel­erleb­nissen zu ermög­li­chen", erklärt Alex Katou­zian von Qual­comm Tech­no­lo­gies sein Produkt. "Aufbauend auf dem Erfolg des Snap­dragon 865 wird der neue 865 Plus noch bessere Leis­tung für die nächste Serie von "Flagg­schiff-Smart­phones" bieten".

Globale 5G-Frequenzen

Zum Snap­dragon 865 Plus gehört das Snap­dragon X55 5G Funk-Modem, welches "wirk­lich globales 5G" (also alle Frequenzen, die irgendwo auf der Welt für 5G genutzt werden), "Spiele von Welt­klasse" und die neueste Qual­comm KI-Engine der 5. Genera­tion für naht­lose Kamera-, Audio- und Spiel­erleb­nisse bringen soll.

Durch die "Elite Gaming-Premi­um­funk­tionen" soll der 865 Plus "Spiele in Desktop-Qualität" mit erst­mals mobil einsetz­baren Funk­tionen wie aktua­li­sier­baren Trei­bern für die Grafik­ein­heit (GPU) und Desktop-Forward-Rende­ring (das Spiel beginnt auf dem Handy und wird auf dem PC fort­ge­setzt), ultra-glattes 5G-Game­play mit blitz­schnellen Geschwin­dig­keiten von bis zu 144 fps (Frames pro Sekunde) und echtes 10-Bit-HDR-Gaming (hoch­auf­lö­sendes Rende­ring) für kino­reife Details in über einer Milli­arde Farb­tönen erlauben.

Kryo-Prozessor mit 3,1 GHz

Gegen­über dem Vorgänger enthält der Snap­dragon 865 Plus einen Kryo-585-Prozessor mit einer Prime-Core-Takt­fre­quenz von bis zu 3,1 GHz, was nach Herstel­ler­an­gaben eine Leis­tungs­stei­ge­rung von 10 Prozent bedeutet.

Grafik­chip Adreno 650 GPU 10 Prozent schneller

Der Grafik­chip soll zu FastConnect 6900 kompa­tibel sein, was beacht­liche WLAN/Wi-Fi-Daten­raten von bis zu 3,6 GBit/s erlauben würde. Qual­comm rekla­miert damit das schnellste aller mobilen WLAN-Ange­bote in der Branche. Wohl dem, dessen heimi­scher Router oder Fest­netz­an­schluss dieses Tempo über­haupt verkraftet.

Asus und Lenovo als erste Anbieter dabei

"Asus freut sich, den Nutzern mit der nächsten Genera­tion des ROG Phone 3, was auf der neuen Snap­dragon 865 Plus Mobile Plat­form basieren wird, erneut das best­mög­liche mobile Spiel­erlebnis zu bieten", kündigte Bryan Chang, Chef der Smart­phone-Geschäfts­ein­heit von Asus an. "Die voll­stän­digen Spezi­fi­ka­tionen für das ROG Phone 3 werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, aber der Einbau des Snap­dragon 865 Plus stellt sicher, dass die Gesamt­leis­tung noch einen weiteren Sprung nach vorne machen wird".

"Intel­li­gen­tere und schnel­lere Tech­no­logie für höhere Leis­tung und immer­si­veres Game­play zu entwi­ckeln, war schon immer ein Marken­zei­chen von Lenovo Legion", sagte Jerry Tsao von der Mobile Gaming Group bei Lenovo. "Drei Jahre nach der Einfüh­rung des PC-Port­fo­lios 'Legion' bringen wir die Kern­werte unserer geliebten Gaming-Submarke - Geschwin­dig­keit und starke Leis­tung - auf 5G-Handy­games - wobei Lenovo Legion dieses Jahr zu den ersten gehört, die den neuen Snap­dragon 865 Plus in unserer wach­senden Familie von 'Spiel­ge­räten' anbieten werden. Lenovo blickt auf eine lange Geschichte der gemein­samen Entwick­lung erstaun­li­cher Möglich­keiten mit Qual­comm, wir können es kaum erwarten, bald mehr darüber zu berichten".

Nähere Details zu den ersten Geräten, die seri­en­mäßig vom Snap­dragon 865 Plus ange­trieben werden, sollen voraus­sicht­lich im dritten Quartal 2020 ange­kün­digt werden. Erst kürz­lich hatte Qual­comm einen neuen Prozessor für Smart­wat­ches vorge­stellt.