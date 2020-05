Neuer Smartphone-Prozessor: Snapdragon 768 5G offiziell

Qualcomm hat den Snapdragon 768 5G vorgestellt

Das Xiaomi Redmi K30 5G soll heute in einer neuen Edition vorge­stellt werden. Medi­en­be­richten zufolge wurde das Smart­phone kürz­lich ange­teasert und offen­barte dabei ein noch nicht vorge­stelltes CPU-Modell von Qual­comm. Den "Snap­dragon 768 5G" bewirbt der Chip-Hersteller aber nun offi­ziell auf seiner Webseite. Beim neuen Smart­phone-Prozessor handelt es sich um den Nach­folger des "Snap­dragon 765", der eben­falls den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt.

Snap­dragon 768 5G: Bis zu 15 Prozent mehr Leis­tung

Der neue Smart­phone-Prozessor soll im Vergleich zur Vorgänger-Genera­tion mit der "Qual­comm Adreno 620 GPU" eine um bis zu 15 Prozent schnel­lere Grafik­leis­tung bieten - ein Plus, das unter anderem mobilem Gaming zugute kommt. Außerdem wurde an anderer Stelle an der Leis­tungs­schraube gedreht. Die "Kryo-475-CPU" hat ein Upgrade bekommen und soll die Perfor­mance im Vergleich zum Snap­dragon 765 5G eben­falls um 15 Prozent in die Höhe treiben.

Letzt­lich hat sich beim neuen Smart­phone-Prozessor die Takt­fre­quenz auf bis zu 2,8 GHz erhöht, beim 765er-Modell liegt diese bei bis zu 2,3 GHz.

Qual­comm hat nun in der Pres­se­mit­tei­lung bekannt­ge­geben, dass das "Redmi K30 5G Racing Edition" das erste Smart­phone sein wird, dass auf die Leis­tung des neuen Prozes­sors zurück­greifen kann. Neben der obli­ga­to­ri­schen 5G-Unter­stüt­zung bietet das Xiaomi-Handy ein Display mit 120 Hz und eine 64-Mega­pixel-Kamera bietet.

