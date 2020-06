5G fürs Volk: Qualcomm stellt Snapdragon 690 vor

Qual­comm hat seine erste 5G-Mobil­funk­platt­form aus der 6er-Serie ange­kün­digt, die "Snap­dragon 690 5G Mobile Platt­form" getauft wurde. Damit soll die "5G-Nutzer­er­fah­rungen auf der ganzen Welt noch breiter verfügbar" gemacht werden, wie es im blumigen Marke­ting-Englisch heißt. Die neue Snap­dragon 690 Serie unter­stützt die "KI" im Gerät und soll für "leben­dige Unter­hal­tungs­er­leb­nisse" sorgen.

Bekannte OEM-Hersteller mit an Bord

Zu den Herstel­lern, die von vorn herein den neuen Chip­satz einsetzen werden, gehören unter anderem HMD Global (besser bekannt unter Nokia), LG Elec­tro­nics, Moto­rola, Sharp", TCL (bekannt unter der Marke "Alcatel" und ehema­liger Hersteller von BlackBerry Mobile) und der OEM-Hersteller Wing­tech.

375 5G-Designs

Der Chip- und Technologie-Lieferant Qualcomm will mit seinem Snapdragon 690 Chip weitere 2 Milliarden 5G-Kunden erreichen.

Foto: Picture Alliance / dpa "Mit mehr als 375 5G-Designs, die bisher durch die 5G-Lösungen von Qual­comm Tech­no­lo­gies auf den Markt gebracht wurden oder sich aktuell in der Entwick­lung befinden, treiben wir die Verbrei­tung von 5G auf mehreren Ebenen voran, um die nächste Genera­tion von Kameras, künst­li­cher Intel­li­genz und Spiel­erleb­nissen breiter verfügbar zu machen", erklärt Cris­tiano Amon, Präsi­dent von Qual­comm sein Produkt. "Die Erwei­te­rung um 5G in der Snap­dragon 6-Serie hat das Poten­zial, 5G mehr als 2 Milli­arden Smart­phone-Nutzern auf der ganzen Welt zugäng­lich zu machen".

4k HDR mit 10 Bit

Der Snap­dragon 690 bringt für viele der gefrag­testen Premium-Mobil­te­le­fone erst­mals 4K HDR (echte 10-Bit)-Unter­stüt­zung für die Erfas­sung von über einer Milli­arde Farb­nu­ancen und Schnapp­schüssen mit bis zu 192 Mega­pi­xeln. Es soll auch 120 Hz-Bild­schirme für schnelle Bild­wie­der­hol­raten und damit reibungs­lose (= ruck­el­freie) UI (Benut­zer­schnitt­stellen)-Erleb­nisse bringen. Durch die bessere 5G-Konnek­ti­vität sollen Spie­lern einen störungs­freien besseren Zugang zu Cloud-basierten Multi­player-Spielen bekommen, theo­re­tisch jeder­zeit und überall, sofern der Spieler sich in ausrei­chend mit 5G-versorgtem Gebiet aufhält.

Der Snap­dragon 690 ist mit der neuesten Qual­comm-KI-Engine der 5. Genera­tion ausge­stattet, welche eine Smart-Kamera und Video, Sprach­über­set­zung, eine moderne KI-basierte Bild­ge­bung und verbes­serte KI-basierte Spiel­erleb­nisse ermög­li­chen soll. Darüber hinaus verfügt Snap­dragon 690 über eine Qual­comm Kryo 560 CPU, die im Vergleich zum Vorgän­ger­mo­dell eine Leis­tungs­stei­ge­rung von bis zu 20 Prozent bieten soll, verspricht der Hersteller.

Das neue Snap­dragon X51 5G-Funk­modem System wurde für die Platt­form der 6er-Serie opti­miert, um erst­malig Multi-Gigabit-Geschwin­dig­keiten und damit eine deut­lich bessere 5G-Abde­ckung zu errei­chen.

OEM-Hersteller sind begeis­tert

"Genau wie mit Android auf unseren Nokia-Smart­phones ist damit auch unser Konzept für 5G zukunfts­si­cher. Anfang dieses Jahres waren wir der erste Hersteller, der die Leis­tungs­fä­hig­keit der Qual­comm Snap­dragon 765G 5G-Modular-Plat­form in einem Smart­phone genutzt und damit unsere Vision einer wirk­lich zukunfts­si­cheren globalen 5G-Erfah­rung mit dem Nokia 8.3 5G umge­setzt hat", betont der Produkt­chef Juho Sarvikas, bei HMD Global ("Nokia Mobile Phones"). "Jetzt mit der Snap­dragon 690 Mobile Plat­form freuen wir uns, dass unsere Vision des zukunfts­si­cheren 5G- und globalen 5G-Roamings noch mehr Fans von Nokia-Handys zugäng­lich gemacht werden kann. Es erwarten Sie 5G-würdige Erleb­nisse dank unserer Inno­va­tion PureDisplay und ZEISS Imaging, jetzt zu einem noch erschwing­li­cheren Preis. Wir können es kaum erwarten, Ihnen mehr Einzel­heiten zu diesem aufre­genden Produkt mitteilen zu können, bleiben Sie dran".

"5G defi­niert wirk­lich neu, wie Verbrau­cher mit ihren Geräten inter­agieren. LG unter­stützt durch die Inte­gra­tion der Snap­dragon 690-Mobil­funk­tech­no­logie in die Snap­dragon 690-Mobil­funk­tech­no­logie die Einfüh­rung dieser Tech­no­logie in kosten­güns­ti­gere Produkte", erklärte Dr. In-Kyung Kim, Senior Vice Presi­dent, 5G- und Netz­werk­tech­no­logie und -stra­tegie bei LG Elec­tro­nics.

"Wir sind entschlossen, 5G in unser Angebot aufzu­nehmen, und wir werden uns dabei weiterhin auf die neue Snap­dragon-690-Mobile-Plat­form verlassen", sagte Sergio Buniac, Präsi­dent von Moto­rola Mobi­lity. "Gerade jetzt ist es unglaub­lich wichtig, dass wir 5G für noch mehr Verbrau­cher auf der ganzen Welt zugäng­lich machen. In dem Maße, wie sich die Netz­werke ausdehnen, wachsen auch unsere Ange­bote.

"Bei Sharp ist die Expan­sion von 5G von entschei­dender Bedeu­tung für das Unter­nehmen", betont Shigeru Koba­yashi, General Manager der SHARP Personal Commu­ni­ca­tions Divi­sion. "Wir unter­stützen die erste mobile Platt­form Snap­dragon 6-Serie 5G von Qual­comm Tech­no­lo­gies nach­drück­lich".

"Zurzeit hat TCL Smart­phones einge­führt, die mit der Snap­dragon-7-Serie 5G-Mobile-Plat­form betrieben werden, und wir freuen uns sehr, die Einfüh­rung der Snap­dragon-690 Mobile Plat­form zu unter­stützen. TCL hat sich verpflichtet, kosten­güns­tige und erschwing­liche Geräte mit 5G-Fähig­keiten zu liefern", verspricht Chen Ji, General Manager des Global Product Center und Vice Presi­dent, TCL Commu­ni­ca­tion. "Wir prüfen, wie wir diese wich­tige Tech­no­logie mehr Verbrau­chern zugäng­lich machen können".

"Wing­tech hat viele Geräte für globale OEMs entwi­ckelt, die auf 5G von Qual­comm Tech­no­lo­gies basieren. Im Zuge der Erwei­te­rung der 5G im Jahr 2020 freuen wir uns darauf, durch unsere gemein­same Zusam­men­ar­beit mehr Verbrau­chern auf der ganzen Welt 5G-Produkte zu verschie­denen Preisen anbieten zu können", kündigte Wang Hao, Presi­dent of Sales, bei Wing­tech an.

Lieferbar ab zweite Jahres­hälfte

Geräte, die auf Snap­dragon 690 basieren, werden voraus­sicht­lich in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 kommer­ziell erhält­lich sein. Mit dem neu hinzu­ge­kom­menen Snap­dragon 690 wird es mehr als 1.800 Geräte geben, die entweder ange­kün­digt sind oder sich in der Entwick­lung befinden.