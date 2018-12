LTE für jede Milchkanne: Qualcomm stellt Modem 9205 vor

Qualcomm stellt einen universalen Chip für die Zukunft des Internets der Dinge vor. Der Chip-Spezia­list Qual­comm hat sein LTE-Modem 9205 vorge­stellt. Das winzige Modul hat es in sich. Das Modem ist für die nächste Genera­tion der Internet of Things (IoT)-Anwen­dungen wie Tracker, Gesund­heits­mo­ni­tore, Sicher­heits­sys­teme oder Sensoren für Smart Cities vorge­sehen.

Alles dran und drin

Im Modul sind alle notwen­digen Tech­niken und Funk­tion zum Aufbau von IoT-Produkten oder -Diensten für das Mobil­funk­netz in einem einzigen Chip­satz enthalten. Das 9205 beherrscht nicht nur welt­weit übliche LTE-Kate­go­rien wie M1 (eMTC) und NB2 (NB-IoT), sondern auch altbe­währte 2G/E-GPRS-(GSM)-Verbin­dungen.

70 Prozent weniger Strom­ver­brauch

Im Vergleich zum Vorgänger sei das Modem so ausge­legt, dass der Strom­ver­brauch im Ruhe­zu­stand ("Idle") um bis zu 70 Prozent redu­ziert wird. Dies sei, so sieht es der Hersteller, "ein entschei­dender Faktor bei batte­rie­be­trie­benen IoT-Geräten, die mindes­tens 10 Jahre draußen im Feld betrieben werden müssen." Das neue Qual­comm 9205 LTE-Modem sei außerdem um 50 Prozent kleiner und kosten­güns­tiger als sein Vorgänger. Damit sei das Modem-Modul ideal für IoT-Anwen­dungen, die eine Low-Power-Wide-Area-Konnek­ti­vität (Nied­rige Leis­tung, hohe Reich­weite) in einem "kleinen" Gerät erfor­dern. Das neue Modem ist auch mit den früheren LTE-IoT-Lösungen des Unter­neh­mens Soft­ware-kompa­tibel, sodass Modul­her­steller bereits erstellte Soft­ware weiter verwenden und daraus neue Module entwi­ckeln können.

Sechs Milli­arden Geräte erwartet

Bis zum Jahre 2026 werden welt­weit sechs Milli­arden IoT-Geräte mit nied­rigem Strom­ver­brauch erwartet, die flächen­de­ckend versorgt sein sollen. Vieri Vanghi, zuständig für das Produkt­ma­nage­ment bei Qual­comm in Europa, sieht "LTE-IoT-Tech­no­lo­gien als Grund­lage dafür, wie 5G dazu beitragen wird, "massive IoT" mitein­ander zu verbinden. Qual­comm stellt diese Tech­no­logie seinen Kunden "welt­weit zur Verfü­gung, um sie dabei zu unter­stützen, inno­va­tive Lösungen zu entwi­ckeln, die dazu beitragen, Bran­chen zu verän­dern und das Leben der Menschen zu verbes­sern." Darunter könnte auch die von Forschungsministerin Anja Karlicek erwähnte "Milchkanne" sein.

Span­nende Technik

Ein Blick auf die tech­ni­schen Daten ist span­nend: Das Modem unter­stützt alle welt­weit gängigen Bänder von 450(!), 600, 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 MHz mit 2G/E-GPRS und 4G (LTE) in allen Formen und Farben.

Um die Akku­lauf­zeit zu maxi­mieren, koppelt das Modem die Abschalt­span­nung für extrem nied­rige System­pegel mit Vorkeh­rungen zur Anpas­sung des Strom­ver­brauchs an den Lade­zu­stand der Batterie. Im Innern wirkt ein ARM Cortex A7 mit bis zu 800 MHz Takt­fre­quenz mit Unter­stüt­zung für Echt­zeit-Eetriebs­sys­teme ThreadX und AliOS-Things. Dadurch wird ein externer Mikro­con­troller einge­spart.

Weiterer Plus­punkt: Im Chip­satz ist die globale Posi­tio­nie­rungs-Unter­stüt­zung für die welt­weiten Navi­ga­tions-Satel­li­ten­sys­teme (GNSS) einschließ­lich GPS, Beidou (China), Glonass (Russ­land) und das relativ neue euro­päi­sche "Galileo" enthalten. Für das LTE-Modem kann entweder eine gemeinsam genutzte GNSS / LTE-Antenne oder für jeden Anwen­dungs­zweck eine eigene Antenne verwendet werden.

Zum 9205-Modem wird ein LTE-IoT-Soft­ware-Deve­lo­p­ment-Kit (Bausatz zur Entwick­lung von Soft­ware) mitge­lie­fert, samt Schnitt­stelle für viele Cloud-Platt­formen, wie Alibaba Cloud Link One, China Mobile OneNET, DTSTON DTCloud, Ericsson IoT-Beschleu­niger, Gizwits und Verizon ThingSpace. Entwickler können diese Inte­gra­tion erwei­tern und andere große IoT-Cloud-Anbieter einbinden.

