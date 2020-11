5G-Mobilfunk treibt Qualcomm-Geschäft an

Der Chip- und Technologie-Lieferant Qualcomm ist einer der wichtigsten Lieferanten für 5G-Chipsätze

Foto: Picture Alliance / dpa Der Chip­kon­zern Qual­comm mit Sitz in San Diego (Texas, USA) profi­tiert stark von dem aufkom­menden Geschäft mit dem "super­schnellen" 5G-Mobil­funk.

Im vergan­genen Quartal stei­gerte das US-Unter­nehmen den Umsatz im Jahres­ver­gleich um gut 73 Prozent auf 8,35 Milli­arden Dollar (umge­rechnet 7,14 Milli­arden Euro). Der Gewinn sprang in dem am 27. September abge­schlos­senen vierten Geschäfts­quartal von 506 Millionen auf knapp drei Milli­arden Dollar hoch, wie Qual­comm nach US-Börsen­schluss am Mitt­woch (Orts­zeit) in San Diego mitteilte.

Die Börse hono­rierte diese Zahlen mit einem zwischen­zeit­lichen Plus von zwölf Prozent für die Qual­comm-Aktie, was Inves­toren natür­lich freut.

Wich­tiger Anbieter für 5G-Funk­modem

Foto: Picture Alliance / dpa Das Tech­nologie-Unter­nehmen Qual­comm gehört unter anderem zu den wich­tigsten Anbie­tern von 5G-Funk­modems. Nach Beile­gung eines Rechts­streits konnte Qual­comm sich unter anderem einen Platz in Apples neuer iPhones-12.Serie sichern. Vorher hatten sich beide Firmen lange um Lizenzen und Patente gestritten, fanden aber eine Lösung.

Für das laufende Quartal rechnet der Chip- und Tech­nologie-Liefe­rant Qual­comm mit einem Umsatz zwischen 7,8 und 8,6 Milli­arden Dollar. Analysten hatten im Schnitt ledig­lich mit "nur" 7,15 Milli­arden Dollar prognos­tiziert, wie der Finanz­dienst Bloom­berg vorrech­nete.

Neben den Chips für 5G-Verbin­dungen hat Qual­comm auch Bauteile für den neuen WiFi-6-Stan­dard entwi­ckelt, der wie 4G und 5G auf die OFDMA-Tech­nologie (Ortho­gonal Frequency Divi­sion Multiple Access) setzt. Die Wellen werden im Raum nicht nur in einer Ebene , sondern in verschie­denen Ebenen in drei Dimen­sionen ausge­sendet dadurch können zu einer Zeit mehr und zuver­läs­siger Daten über­tragen werden.

Einfache Idee, große Wirkung

Das Unter­nehmen begann zunächst als "verrückte Idee". Dann trafen sich im Jahre 1985 sieben Grün­der­per­sön­lich­keiten in San Diego, um ein Unter­nehmen zu gründen, das "Quality Commu­nica­tions” (kurz Qual­comm) erlauben sollte.

Heute hat Qual­comm mehr als 170 Büros in mehr als 40 Ländern. Die Grund­idee, so betont das Unter­nehmen, sei aber bis heute die gleiche geblieben. Qual­comm hält einen Groß­teil an Patenten für die CDMA (Code Divi­sion Multiple Access) und WCDMA (Breit­band CDMA oder UMTS), was dem Unter­nehmen damals viel Kritik einbrachte, da die Hersteller und Netz­betreiber für die Nutzung dieser Patente viel Geld ausgeben mussten.

Wie sich die Qual­comm-Chips im neuen iPhone 12 Pro schlagen, haben wir unter­sucht.