Drahtlos laden: Qi2-Zubehör kommt zuerst für iPhone 15

Unter dem Weih­nachts­baum könnten Apple-Fans ein span­nendes Produkt zum draht­losen Aufladen vorfinden, denn die ersten Qi2-Geräte stehen in den Start­löchern. Zunächst kommt das iPhone 15 zum Zug. Die aktu­ellen Handys des kali­for­nischen Herstel­lers beherr­schen den neuen Über­tra­gungs­stan­dard. Unter anderem Anker, Belkin, Mophie und Aircharge sollen passende Lade­vor­rich­tungen in den kommenden Wochen auf den Markt bringen. Mehr als 100 Produkte befinden sich in Vorbe­rei­tung. Qi2 soll eine magne­tische Befes­tigung unter­stützen, schneller Strom trans­ferieren und effi­zienter sein.

WPC kündigt erstes Qi2-Zubehör an

Qi2-Zubehör ist bald erhältlich

WPC

Anfang des Jahres stellte das Wire­less Power Consor­tium (WPC) im Rahmen der CES Qi2 vor. Qi v2.0 lautet die voll­stän­dige Bezeich­nung des neuen Stan­dards zum draht­losen Aufladen. Haupt­säch­lich ist das Verfahren für Mobil­geräte wie Smart­phones und Tablets sowie Weara­bles wie Smart­watches und Kopf­hörer gedacht. Sowohl Android-Handys als auch iPhones werden unter­stützt. Eine Idee von Apple, nämlich MagSafe, adap­tierte das WPC für Qi2. Dadurch sollen Anwender unab­hängig vom Betriebs­system von der magne­tischen Anbrin­gung profi­tieren.

In einer Pres­semit­tei­lung gibt das Konsor­tium bekannt, dass es bald erste Lade­geräte mit dem neuen Stan­dard zu kaufen gibt. Zunächst wird es sich um Zubehör für das iPhone 15 handeln. Über 100 Produkte sollen sich aktuell entweder in Test­ver­fahren oder in der Warte­schlange zur Zerti­fizie­rung befinden. Anhand des Qi2-Logos sehen Konsu­menten umge­hend, ob ein Produkt das moderne Verfahren beherrscht. Qi v2.0 beinhaltet zwei Profile. Zum einen MPP (Magnetic Power Profile) für die magne­tische Haftung und zum anderen EPP (Extended Power Profile) für Geräte ohne magne­tische Haftung.

Qi2 soll sich schnell etablieren

Das Wire­less Power Consor­tium geht davon aus, dass Qi v2.0 zügig zum globalen Stan­dard für das draht­lose Aufladen wird. Von den Mitglie­dern des Zusam­men­schlusses werden bald kompa­tible Ökosys­teme und Zubehör erwartet. Dank der magne­tischen Haftung sollen Anwender nicht mehr umständ­lich nach der idealen Posi­tion zum Aufladen ihres Geräts suchen müssen. Neben der höheren Geschwin­dig­keit und der gestei­gerten Effi­zienz hebt das WPC auch die breite Inter­ope­rabi­lität hervor. Außerdem sorge Qi2 davor, dass neue Gerä­tetypen kabellos geladen werden, bei denen es zuvor nicht möglich war.

Wir haben die Vor- und Nach­teile von Qi und gene­rell draht­losem Aufladen ausführ­lich erör­tert.