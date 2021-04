Pyur-Tarife: 6 Monate ohne Grundgebühr

Neue Tarifaktion für 24-Monats-Tarife bei Pyur

Logo: Pyur / Tele Columbus In einigen wenigen Regionen ist Tele Columbus mit seiner Marke Pyur nach wie vor der einzige TV-Kabel-Internet-Anbieter. Doch die Konkur­renz schläft nicht: VDSL ist mitt­ler­weile in vielen dieser Regionen mit 100 MBit/s oder 250 MBit/s als Alter­native verfügbar - und der Glas­faser­ausbau hat eben­falls begonnen. Pyur muss sich also Mühe geben, neue Kunden mit Rabatten anzu­locken. Auch Tarif­ver­län­gerer können versu­chen, bei einer Verlän­gerung ihres bestehenden Tarifs dieselben Kondi­tionen wie für einen Neukunden auszu­han­deln.

Im Februar hatte es bei den dama­ligen Tarifak­tionen für die Internet- und Kombi-Tarife nicht den Anschein, dass alle Inter­essenten davon wirk­lich profi­tieren, zahl­reiche Rabatte waren seiner­zeit wegge­fallen. Nun führt Pyur wieder Frei­monate für Neukunden ein.

Sechs Frei­monaten in zahl­rei­chen Tarifen

Logo: Pyur / Tele Columbus Bis heute war es so, dass die Internet- und Kombi­tarife in den ersten sechs Monaten der Lauf­zeit einheit­lich 20 Euro pro Monat kosteten. Erst ab dem 7. Monat der 24-mona­tigen Mindest­lauf­zeit fiel die regu­läre Grund­gebühr an. Ab sofort berechnet Pyur in den ersten sechs Monaten der Mindest­ver­trags­lauf­zeit gar keine Grund­gebühr, bevor ab dem 7. Monat dann die regu­läre Grund­gebühr anfällt. Bei den Tarifen mit drei­mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit gibt es keinen Rabatt, hier fällt sofort ab dem ersten Monat die volle Grund­gebühr an.

Die einzige Ausnahme bei der Aktion bilden die Einsteiger-Tarife mit 20 MBit/s: Bei diesen entfällt die Grund­gebühr in den ersten sechs Monaten nicht, sondern beträgt weiterhin 20 Euro wie in der vorigen Aktion. Die Grund­gebühr des teuersten Tarifs "Pure Speed 1000" war im Februar von 88 Euro auf 55 Euro abge­senkt worden.

Die Tele Columbus AG koope­riert mit Flens­burgs größten Wohnungs­anbieter SBV (Selbst­hilfe-Bauverein). Über das Kabel­netz der Tele Columbus sollen in Zukunft rund 7500 Wohnungen High­speed mit bis zu 1 GBit/s erhalten. Darüber hinaus will die Tele Columbus zusammen mit den Stadt­werken Flens­burg auch ein FTTH-Netz in der Hafen­stadt aufbauen.

