Pÿur mit Mobilfunk-Tarifen: Pure Mobile ab monatlich 15 Euro

Die neue Marke Pÿur bietet auch Mobilfunk-Tarife an, die monatlich kündbar sind. Ab 15 Euro pro Monat sind diese zu haben. Allerdings haben diese auch einen kleinen Haken.

Mobilfunk-Tarife bei Pÿur (ehemals Tele Columbus) Nachdem aus Tele Columbus nun die neue Marke Pÿur entstanden ist, bietet der Betreiber auch neue Mobilfunk-Tarife an, die LTE unterstützen und monatlich kündbar sind - allerdings mit einem kleinen Haken: So sind die Offerten erst drei Monate nach Vertrags­beginn mit einer Vier-Wochen-Frist zu Ende des jeweiligen Vertrags­monats kündbar und haben damit doch eine kleine Mindest­laufzeit. Die beiden Smartphone-Tarife heißen Pure Mobile 1 GB und Pure Mobile 3 GB.

Mobilfunk-Kunden bei Pÿur können dank der enthaltenen Allnet-Flatrate unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren. Außerdem ist eine SMS-Flatrate Bestandteil der Konditionen. Realisiert wird das Pÿur-Angebot im Mobilfunk­netz von Telefónica. Eine Aktivierungs­gebühr muss nicht entrichtet werden, dafür fallen aber einmalig 10 Euro für den Versand der SIM-Karte an. Ein Zugang zum Community WLAN ist ebenfalls inbegriffen.

Details zu den Pure-Mobile-Tarifen

Im Pure Mobile 1 GB von Pÿur steht dem Kunden ein unge­drosseltes Daten­volumen von 1 GB zu Verfügung. Dabei kann mit einer Übertragungs­geschwindig­keit von bis zu 50 MBit/s im Downstream und bis zu 32 MBit/s im Upstream mobil im Internet gesurft werden. Für monatlich 15 Euro ist der Pur Mobile 1 GB buchbar. Deutlich teurer, dafür aber mit einem höheren Daten­volumen, ist der Pure Mobile 3 GB zu haben. Der Handy-Tarif schlägt mit monatlich 25 Euro zu Buche und umfasst ein unge­drosseltes Daten­volumen von 3 GB.

Ist das Daten­volumen in einem der Smartphone-Tarife aufgebraucht, dann wird die Geschwindig­keit für den Rest des Monats auf maximal 16 kBit/s im Down- und Upstream gedrosselt.

Kurzer Tarif-Vergleich

Der Pure Mobile 1 GB gehört nicht zu den günstigsten Mobilfunk-Tarifen. So sind ähnliche Angebote schon für durchschnittliche Kosten von 6,91 Euro pro Monat erhältlich, wie der maXXim LTE 500 in unserem Tarif-Vergleich zeigt. Wer sich für einen Handy-Tarif mit 3 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat mit LTE-Support interessiert, hat mit den Tarifen von PremiumSIM, WinSIM, Blau und Co. deutlich günstigere Alternativen zum Pure Mobile 3 GB, wie Sie unserem Tarif-Vergleich entnehmen können.