Mein PYUR: Kundenservice per App

Der Kundenservice ist häufig das Damoklesschwert der Telekommunukations- und Mobilfunkanbieter. Telefon-Hotlines verweisen einen häufig in endlose Warteschleifen mit schlechter Musik und auch in den markeneigenen Shops wird man nicht immer zuvorkommend begrüßt. PYUR, dessen Kundenservice erst im letzten Jahr noch schwer kritisiert wurde, bietet seinen Kunden nun einen ganz einfachen Weg an, um am persönlichen Anliegen zu arbeiten.

Auch Lösungen für technische Probleme per App

Die PYUR Kundenservice-App. Mit der App 'Mein PYUR', die für iOS und Android erhältlich ist, will das ehemalig genannte Tele Columbus-Unternehmen den Kunden nun vereinfacht weiterhelfen. Über das Smartphone sind einzelne Rechnungen jederzeit abrufbar, gebuchte Produkte einsehbar oder auch die Aktualisierung der eigenen Daten, wie etwa die Bankverbindung oder Adresse, sind ohne Probleme möglich. Ziel des Ganzen soll "eine konsistente Customer Experience auf allen Plattformen sicherzustellen und jeden neuen Kontaktkanal nahtlos zu integrieren", äußert sich der Geschäftsführer Roland Schleicher.

Doch nicht nur die Aktualisierung der Daten oder die Rechnungseinsicht stehen auf der Agenda der App. Auch ausführliche Informationen zu häufig gestellten Kundenfragen wie etwa Benutzung, Installation und Lösung von technischen Problemen sollen sich von unterwegs aus abrufen lassen und so ein "hervorragendes Kundenerlebnis bei jedem Servicekontakt unabhängig vom Kontaktweg bieten."

In einer weiteren Meldung berichten wir über den getesteten Kundenservice von anderen Mobilfunkanbietern.