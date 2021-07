Pyur: Diese Rabatte erhalten Gigabit-Kabel-Kunden

Bei Pyur endet die Aktion, dass Neukunden diverser Internet- und Kombi-Tarife in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr bezahlen. Gleich­zeitig startet die Kabel-Marke eine neue Rabatt-Aktion für Inter­essenten in Berlin.

Neue Pyur-Aktion für Interessenten in Berlin und Umland

Bild: Pyur / Tele Columbus Mitte April star­tete Pyur, die Kabel-Internet-Marke von Tele Columbus, die bis jetzt laufende Aktion: In diversen Tarifen mussten Neukunden in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr bezahlen.

Mit dieser Aktion ist es nun seit heute vorbei: Pyur teilt mit, dass Neukunden in den ersten sechs Monaten der Mindest­ver­trags­lauf­zeit in allen Tarifen einheit­lich 20 Euro zahlen. Ab dem 7. Vertrags­monat fällt dann die entspre­chende Grund­gebühr des jewei­ligen Tarifs an. Diese Rege­lung gilt ab sofort für die Single Internet-Tarife und Kombi-Ange­bote mit 200 MBit/s, 400 MBit/s und 1000 MBit/s mit 24 Monaten Lauf­zeit. Neue Pyur-Aktion für Interessenten in Berlin und Umland

Neue Aktion für Gigabit-Tarife in Berlin

Gleich­zeitig will der Kabel-Provider neue Kunden in Berlin anlo­cken und diese dabei gleich für einen Tarif mit Gigabit-Geschwin­dig­keit werben. Wer in Berlin und Umland ab sofort den Pure Speed 1000 mit 24 Monaten Lauf­zeit bestellt, zahlt in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr und ab dem 7. Monat je 44 Euro. Die Grund­gebühr des Tarifs Pure Speed 1000 war im Februar von 88 Euro auf 55 Euro abge­senkt worden.

Wer sich für den Tarif Kombi 1000 mit 24 Monaten Lauf­zeit entscheidet, bezahlt eben­falls in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr. Ab dem 7. Monat wird dann eine Grund­gebühr von 55 Euro pro Monat berechnet. Die Tarife mit den neuen Kondi­tionen können über diese Links auf der Home­page bestellt werden:

Nicht nur die Netz­betreiber geben Gas. Auch immer mehr Haus­halte setzen auf hohe Band­breiten. Bei Tele Columbus/Pyur entscheiden sich drei Viertel aller Neukunden für Geschwin­dig­keiten von 200 MBit/s oder mehr. Dafür wird kräftig ausge­baut.

