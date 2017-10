Die Tele Columbus Gruppe wird seit Ende August unter der Marke Pÿur weiter­geführt. Der Kabelnetz­betreiber bietet Internet-, Telefon-, TV- und Mobilfunk-Tarife an, die kombinierbar sind. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick zu den Konditionen.

So kostet der Pÿur-Anschluss für 130 digitale und 35 analoge Fernseh­sender monatlich 10 Euro (sofern dieser nicht bereits im Mietpreis inkludiert ist). Ebenfalls für monatlich 10 Euro ist das advanceTV-Box-Paket für den Empfang von 22 privaten Sendern in HD-Qualität erhältlich. Außerdem wird für monatlich pureTV HD angeboten, das 140 Free-TV-Sender (davon 54 Sender in HD) umfasst - ein CI+-Modul wird mit­geliefert. Für advanceTV HD Interactive verlangt Pÿur eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 13 Euro. Dadurch ist der Kunde in der Lage, die Timeshift-Funktion zu nutzen und bis zu vier verschiedene Sendungen gleich­zeitig aufzunehmen - eine Art Upgrade zum advanceTV-Box-Paket. Für monatlich 7 Euro wird auch eine Maxdome-Flat angeboten.

Mit bis zu 400 MBit/s im Downstream ins Internet

Pÿur mit neuen Pure-Speed-Tarifen und mehr Weiter geht es mit den neuen Internet-Tarifen von Pÿur: Dem Pure Speed 200 und Pure Speed 400. Während der Pure Speed 200 eine Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 200 MBit/s im Downstream bzw. 8 MBit/s im Upstream für monatlich 30 Euro bietet, bringt der Pure Speed 400 für 40 Euro pro Monat eine 400-MBit/s-Internet-Flat (12 MBit/s im Upstream) mit. Beide Internet-Tarife kommen inklusive einer WLAN-Kabelbox und einem Zugang zu Community WLAN. Außerdem fällt für die Aktivierung des Anschlusses eine einmalige Gebühr von 50 Euro an. Für den Versand der Hardware - in Form einer FRITZ!Box oder einer WLAN-Kabelbox - werden einmalig 10 Euro fällig.

Die Telefonie-Flat für unbegrenzte Gespräche ins deutsche Festnetz kostet monatlich 5 Euro. Einen einfachen Telefon­anschluss erhält der Kunde für monatlich einen Euro. Allen Tarifen von Pÿur ist eine monatliche Kündigungs­frist nach einer drei­monatigen Vertrags­bindung gemein.

Über die neuen Mobilfunk-Tarife von Pÿur haben wir bereits berichtet. Mehr dazu erfahren Sie in einer separaten Meldung zu dem Pure Mobile 1 GB und Pure Mobile 3 GB.