Pyur schenkt Kunden ein halbes Jahr Privat-TV in HD

Die Tele Columbus AG bietet unter ihrer Marke Pyur allen Kunden mit akti­viertem Kabel­anschluss ein Angebot, um die laut Eigen­dar­stel­lung belieb­testen privaten TV-Sender in HD-Bild­qua­lität zu empfangen. Wer sich für das HDTV-Produkt mit 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit entscheidet, kommt damit in den ersten sechs Monaten kosten­frei in den Genuss der hoch­auf­lösenden Bild­qua­lität.

Zusätz­liche Pay-TV-Sender

HD-Angebot bei Pyur

Bild: Pyur / Tele Columbus, Montage: teltarif.de Durch eine Koope­ration mit dem TV-Content-Aggre­gator M7 werden zusätz­lich zehn Pay-TV-Sender im Rahmen dieser HD-Kampagne frei­geschaltet. Im Akti­ons­zeit­raum bis 1. Februar 2021 können Pyur-Kunden insge­samt 26 private HD-Sender unver­bind­lich testen. Als zusätz­liches Premium-TV-Angebot ist durch die Zusam­men­arbeit mit M7 der Empfang von zehn Pay-TV-Sendern wie beispiels­weise GEO Tele­vision HD, SPORT1+ HD und RTL Crime HD eben­falls sechs Monate mit dabei.

Kunden können inner­halb des sechs­mona­tigen kosten­losen Test­zeit­raums das HDTV-Paket einfach abbe­stellen oder darüber hinaus für monat­lich 9,75 Euro weiter nutzen. In Kombi­nation mit einem Internet-Tarif zahlen Pyur-Kunden für HDTV ab dem siebten Monat sogar nur 4,87 Euro monat­lich (Preis inklu­sive 16 Prozent Mehr­wert­steuer). Das CI+ Modul zum Empfang der Sender ist im Liefer­umfang bereits enthalten. Es fallen keine Versand- oder Akti­vie­rungs­kosten an.

Aktion auch für Internet-Kombi­paket-Kunden

Auch Kunden, die sich für eines der Internet-Kombi­pakete entscheiden, kommen laut Tele Columbus in Zusam­men­hang mit dem HDTV-Paket im Akti­ons­zeit­raum in den Genuss der zehn Pay-TV Sender, da diese bei den Kombi­paketen eben­falls für sechs Monate frei­geschaltet werden.

"Durch den unver­bind­lichen und kosten­losen Test unseres HDTV-Produkts unter­breiten wir unseren Kunden ein außer­gewöhn­lich attrak­tives Fern­seh­angebot für den Winter", sagt Stefan Riedel, Chief Consumer Officer von Tele Columbus. "Wir freuen uns, durch die Zusam­men­arbeit mit M7 zusätz­lich eine breite Auswahl an Pay-TV-Sendern im Test­paket mit anbieten zu können."

Marco Hell­berg, Mana­ging Director Eviso Germany GmbH (M7) ergänzt: "Winter­zeit ist Fern­seh­zeit. Wer den TV-Genuss in HD-Bild­qua­lität noch nicht kennt, kann dies jetzt in der einma­ligen Sonder­aktion auspro­bieren. Wir freuen uns, dass wir in Zusam­men­arbeit mit unseren TV-Part­nern und PŸUR so viele attrak­tive Sender für die kosten­losen Test­monate gewinnen konnten."

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.