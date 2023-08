Pyur-Großstörung: In Berlin über 100.000 Kunden offline (Update)

Ein Bagger hat in Berlin-Rummels­burg "ganze Arbeit" geleistet und zwei große Glas­faser-Kabel durch­trennt. Die Folge: Über 100.000 Kunden von Pyur sind offline - vermut­lich bis Freitag.

Bild: Pyur / Tele Columbus Bei über 100.000 Kunden des Internet-Anbie­ters Pyur/Tele Columbus im Groß­raum Berlin geht aktuell gar nichts. Die Kunden beschweren sich darüber, dass sie komplett offline seien: Telefon, Internet und Fern­sehen sind ausge­fallen.

Über die sozialen Netz­werke teilt der Netz­betreiber mit, seit Mitt­woch um 15:30 Uhr liege in Berlin eine Groß­raum­stö­rung vor. Es handele sich hierbei "um einen fremd­ver­schul­deten Schaden in 10 Metern Tiefe." Die Arbeiten am Einsatzort würden bereits auf Hoch­touren laufen. Die Entstö­rungs­arbeiten sollen voraus­sicht­lich bis Freitag andauern.

Weitere Details zum Ausfall

Ein Spre­cher des Netz­betrei­bers verriet teltarif.de auf Anfrage weitere Details. Es handelt sich um einen recht großen Schaden, den offenbar ein Bagger­fahrer im Orts­teil Berlin-Rummels­burg (Bezirk Lich­ten­berg) ange­richtet hat.

Bild: Pyur / Tele Columbus Nach Angaben des Spre­chers seien zwei größere Glas­faser-Kabel­stränge auf einer Länge von etwa 200 Metern komplett zerstört worden: Insge­samt würde es sich um 864 einzelne Glas­fasern handeln. Da das direkte Zusam­men­spleißen so vieler Fasern sehr lange dauern würde, geht das Unter­nehmen bei der Scha­dens­behe­bung anders vor: Man suche nach Muffen, an denen die Kabel ohnehin regulär zusam­men­gesetzt seien und würde dann möglichst die Stränge zwischen zwei Muffen durch ganz neue Stränge über­brü­cken.

Auf die Frage von teltarif.de, wie viele Kunden betroffen seien, sagte der Spre­cher, es handele sich um 100.000 Haus­halte mit TV-Kabel­anschluss und 25.000 "IP-Kunden". Diese Zahlen seien aller­dings nur geschätzt. Man kann aber davon spre­chen, dass immerhin über sechs Prozent der Berliner Haus­halte von dem Ausfall betroffen sind.

Update: Zwei Repa­ratur­mann­schaften im Einsatz

Zwei Repa­ratur­mann­schaften versu­chen zur Stunde die Schad­stelle weit­räumig zu über­brü­cken. Frühes­tens heute Abend sollen schritt­weise erste betrof­fene Haus­halte wieder mit Signal versorgt sein. Tele Columbus geht davon aus, dass die Arbeiten erst am Frei­tag­abend voll­ständig abge­schlossen sind.

Zur Repa­ratur sollen etwa 2,2 Kilo­meter Glas­faser­kabel neu einge­zogen werden. An beiden Enden der "Über­brü­ckungs­kabel" müssten in den kommenden Stunden jeweils 864 Fasern wieder zusam­men­gefügt werden. Die Repa­ratur­mann­schaften würden deshalb auch in der Nacht auf Freitag im Schicht­betrieb weiter­arbeiten.

Kunden sollen über Ansagen auf der Service­hot­line, über die Webseite und über die Pyur-App mit entspre­chenden Infor­mationen versorgt werden. Ende des Updates.

