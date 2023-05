Streaming: purTV jetzt mit FAST Channels

Das Münchner Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen purtel erwei­tert sein Internet-basiertes White-Label-TV-Angebot purTV erneut und nimmt soge­nannte FAST Chan­nels ("Free-Ad-Supported Strea­ming TV") in das Port­folio auf. Dies hat das Unter­nehmen anläss­lich der Fach­messe Anga Com in Köln bekannt gegeben.

Neuer Bereich ThemenTV

purTV ergänzt mit dem neuen Bereich ThemenTV die klas­sischen Free-TV- und PayTV-Sender-Pakete mit neuar­tigen FAST Chan­nels und bietet damit ein thema­tisch fokus­siertes Angebot an Inhalten. Erste Beispiele für ThemenTV sind die linearen Strea­ming-Ange­bote gofe­minin, auto-motor-sport, just cooking, Motor­vision, wedo movies, wedo big stories oder Tier­welt live, in Zusam­men­arbeit mit den Medi­enpart­nern Funke Digital, High View, Motorvision.tv und wedotv. Ziel sei es, exem­pla­risch die Inte­gra­tion neuer Inhalte dazu­stellen - dies sei laut eigenen Angaben die Antwort des purTV-Dienstes auf den Wunsch nach mehr Viel­falt im Programm­angebot.

purtel baut TV-Angebot aus

Foto: teltarif.de Vorteil für Kunden sei, dass kein Wechsel mehr zwischen Apps, Geräten und Ober­flä­chen nötig sei, falls Kunden die bereits auf anderen Platt­formen verfüg­baren FAST Chan­nels schauen wollen.

Ausbau um zahl­reiche weitere Chan­nels ange­kün­digt

"ThemenTV bietet eine unend­liche Viel­falt, die gezielte Bünde­lung von Content verteilt über alle Genres hinweg in einzelnen Fern­seh­kanälen", sagt Dr. Markus von Voss, Geschäfts­führer der purtel.com. "Die auf der Anga Com gezeigten, in die purTV-APP imple­men­tierten Themen-Kanäle sind eine erste Auswahl, viele weitere ThemenTV-Kanäle werden folgen, so dass die Viel­falt des Ange­botes die Erwar­tungen der Kunden über­trifft."

Die neuen Strea­ming-TV-Sender werden vorrangig von der tech­nolo­gie­ori­entierten Bewegt­bild-Vermark­terin Gold­bach mone­tari­siert. "Wir sind bei FAST Chan­nels in der Lage, Werbung gezielt auf den Nutzer zuzu­schneiden. Er sieht Werbung, die seine Inter­essen und Vorlieben punkt­genau wider­spie­gelt. In der Zusam­men­arbeit mit purtel.com als Platt­form für regio­nale Netz­betreiber ermög­lichen wir TV-Werbung damit auch aus und für die Region", sagt Frank Möbius, Mana­ging Director der Gold­bach.

Markus von Voss hierzu: "Mit der Ergän­zung unseres ThemenTV-Ange­botes schaffen wir für unsere Netz­betreiber-Kunden den Mehr­wert, sich selbst werb­lich zu posi­tio­nieren und zum Bestand­teil einer regio­nalen Werbe-Platt­form zu werden. Also regio­nale Netze, regio­nale Werbe-Platt­form und regio­naler Content. Jeder Netz­betreiber erreicht nun seinen Kunden direkt über und auf der vom ihm gebran­deten Fern­seh­ober­fläche".

Auch bei Zattoo gibt es jetzt FAST Chan­nels.