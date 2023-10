Special Editions: Neue Digitalradios von Pure

Recht­zeitig zum Start der gemüt­lichen Jahres­zeit Herbst veröf­fent­licht der briti­sche Digi­tal­radio-Spezia­list Pure Special Editions seiner beliebten Musik­sys­teme aus der Evoke-Reihe, Evoke Spot und Evoke Play.

Tech­nisch steht die Evoke-Serie von Pure nach wie vor für Sound in außer­gewöhn­lichem Design. Optisch bekommen die Geräte der Special Edition, ähnlich wie bereits der Evoke Home, jetzt noch eine Vorder­seite aus Kirsch­holz spen­diert. In Kombi­nation mit dem weißen oder dunkel­braunen Gehäuse entsteht so laut Pure ein "warmer und gemüt­licher Look, der Innen­räume direkt aufwertet, ohne aufdring­lich zu sein".

Spotify Connect und Inter­net­radio

Der Pure Evoke Play in Kirschholz-Optik

Foto: Pure, Alex Gretter Alle drei Geräte lassen sich viel­seitig einsetzen: Der Pure Evoke Spot SE eignet sich dank seiner hand­lichen Abmes­sungen optimal etwa für das Bad oder die Küche. Der etwas größere Evoke Play SE ist, in Verbin­dung mit dem separat erhält­lichen ChargePAK, sogar mobil nutzbar und etwa Begleiter im Camping-Urlaub oder auf der Grill­party. Der größte der Reihe ist der Evoke Home, der sich vorrangig für den Einsatz in größeren Räumen eignet.

Alle drei Modelle bieten Radio­emp­fang via UKW, DAB+ und Inter­net­radio sowie Zugang zu Spotify Connect. Der Evoke Home verfügt auch noch über einen einge­bauten CD-Player. Beson­der­heiten sind das klapp­bare Display und vier Spei­cher­tasten für Sender­favo­riten. Hier­über dauert es nur wenige Sekunden bis die Wieder­gabe gestartet ist. Die Audio­leis­tung des Evoke Spot beträgt 20 Watt, die des Evoke Play 40 Watt und die des Evoke Home 100 Watt.

Modernes Indus­trie­design aus England

Der Pure Evoke Home

Foto: Pure Das Design der Pure Evoke Linie wurde vom bekannten briti­schen Indus­trie­design-Team Sam Hecht und Kim Colin von Indus­trial Faci­lity entworfen.

Der Pure Evoke Play und Evoke Spot sind in der Special Edition direkt bei Pure für 299,99 Euro und 219,99 Euro verfügbar. Den Pure Evoke Home gibt es für 499,99 Euro.

