ProSiebenSat.1: Entertainment-Vorstand Wolfgang Link geht

Das Perso­nal­karus­sell bei ProSiebenSat.1 dreht sich weiter. Nach Rainer Beau­jean und Ralf Gierig verlässt nun mit Wolf­gang Link ein weiteres Vorstands­mit­glied die Münchener Sender­gruppe. Link war bislang im Konzern für das Segment Enter­tain­ment zuständig, der Abgang steht offenbar im Kontext des stra­tegi­schen Konzern­umbaus mit Fokus auf Unter­hal­tung.

CEO Habets über­nimmt Aufgaben

Entertainment-Vorstand Wolfgang Link verlässt ProSiebenSat.1

Foto: ProSiebenSat.1 Media SE Wie ProSiebenSat.1 in einer Pres­semit­tei­lung ankün­digte, soll Vorstands­chef Bert Habets das Segment Enter­tain­ment künftig direkt führen. Bis mindes­tens Ende des Jahres steht Wolf­gang Link dem Unter­nehmen weiterhin als Berater zur Verfü­gung. Der Fern­seh­manager war insge­samt 14 Jahre in verschie­denen Funk­tionen für ProSiebenSat.1 tätig, zuletzt insbe­son­dere als CEO der Seven.One Enter­tain­ment Group.

Durch die Zusam­men­füh­rung der Vermark­tung mit den einzelnen Sender­brands sowie dem Content-, Digital- und Distri­buti­ons­bereich etablierte er ein inte­griertes Enter­tain­ment­haus. Zusätz­lich trieb er den Aufbau der News­redak­tion entschei­dend voran und schuf die Grund­lage für inno­vative und lokale Enter­tain­ment­for­mate. Auch die Komplett­über­nahme von Joyn fiel in seinen Verant­wor­tungs­bereich.

Dank von Aufsichtsrat und Vorstand

Dr. Andreas Wiele, Aufsichts­rats­vor­sit­zender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Im Namen des gesamten Aufsichts­rats möchte ich Wolf­gang Link für die heraus­ragende Arbeit und sein Enga­gement für das Unter­nehmen in den vielen Jahren seiner Tätig­keit danken. So holte er beispiels­weise Erfolgs­for­mate wie ‚The Voice of Germany‘ oder ‚The Masked Singer‘ nach Deutsch­land und führte das Unter­nehmen von einem reinen Free-TV-Anbieter zu einem digi­talen, platt­form­unab­hän­gigen Unter­hal­tungs­unter­nehmen.

Bert Habets, Vorstands­vor­sit­zender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Durch Wolf­gang Link hat ProSiebenSat.1 viele exzel­lente Stars und Talente wie Joko & Klaas aufge­baut, hoch­karä­tige lokale Inhalte produ­ziert und ein inno­vatives Content-Haus geschaffen. Ich danke Wolf­gang für die part­ner­schaft­liche Zusam­men­arbeit und freue mich, ihn als Berater weiter bei uns zu wissen."

Umbau wirft Fragen auf

Eine Verklei­nerung des Manage­ments wirft durchaus Fragen auf, denn die Trans­for­mation in Rich­tung des Digi­tal­geschäfts mit Joyn sowie der Fokus auf Enter­tain­ment würden eigent­lich ein eigenes Vorstands­mit­glied für diesen umfas­senden Bereich recht­fer­tigen, da Unter­hal­tung für ProSiebenSat.1 nun noch wich­tiger wird. Zumin­dest liegt die Vermu­tung nahe, dass der Umbau auch mit Kritik aus Mailand zu tun hat.

Haupt­aktionär MFE monierte unter anderem mangelnde Inves­titionen in Content, womit Enter­tain­ment-Vorstand Link direkt ange­spro­chen wäre. Wie die neue Enter­tain­ment-Stra­tegie lang­fristig aussehen soll, wird nun CEO Habets näher erläu­tern müssen. In den kommenden Wochen dürfte es dazu genug Gele­gen­heit geben, wenn auch der neue Aufsichtsrat offi­ziell im Amt ist.

In einer weiteren Meldung geht es um: ProSiebenSat.1 muss Farbe bekennen.