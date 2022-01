ProSiebenSat.1: Joyn wird zentrale Plattform für alle Apps

Die zur ProSiebenSat.1 Media AG gehö­rende Seven.One Enter­tain­ment Group will ihr Digi­tal­angebot im neuen Jahr schärfen. "Wir werden unsere vermarkt­bare digi­tale Reich­weite 2022 weiter stei­gern. Mit der Anpas­sung unserer digi­talen Ange­bote und der Konzen­tra­tion auf ein zukunfts­fähiges, starkes Digi­tal­port­folio stellen wir hier die Weichen klar auf Wachstum", erklärt Wolf­gang Link, Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Enter­tain­ment Group.

Joyn wird zentrale Platt­form für alle Apps

Alles bei Joyn: PeoSiebenSat.1 zentralisiert Angebote

Quelle: Joyn, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de In diesem Zug über­arbeitet die Enter­tain­ment-Company ihr App- und Online-Angebot und macht das 2019 gestar­tete Joyn zum zentralen Element ihrer Strea­ming-Stra­tegie. "In den vergan­genen Monaten haben wir unser digi­tales Angebot und die digi­talen Platt­formen, auf denen wir unseren Content ausspielen, auf den Prüf­stand gestellt. Wer künftig Inhalte unserer Sender­marken ProSieben, SAT.1, Kabel Eins oder sixx auf dem Smart-TV, auf Tablets oder Smart­phones erleben will, kommt an Joyn nicht vorbei", so Link.

Bereits heute biete Joyn Zugriff auf Live-TV-Ange­bote, eine umfas­sende Media­thek und exklu­sive Previews und Catch-ups diverser Formate. "In diesem Jahr bauen wir unser Inhalte-Angebot weiter aus: Auf Joyn werden 2022 rund einhun­dert Previews unserer Prime-Time-Formate exklusiv zu sehen sein. Damit geben wir den Zuschauer:innen ein klares Verspre­chen: Sämt­liche Inhalte unseres Hauses finden sie auf Joyn - live, als Preview oder On-Demand. Das macht Joyn zu einem noch attrak­tiveren Angebot im deut­schen Strea­ming­markt."

Apps werden aus den Stores genommen

Infol­gedessen werden die einzelnen Sender- und Brand-Apps - mit Ausnahme des Sport­ange­bots "ran" und der "Zappn"-App (diese gibt es nur in Öster­reich und der Schweiz) im Laufe des Früh­jahres 2022 aus den App-Stores genommen. Den Auftakt mache die "Galileo"-App bereits zum 31. Januar. Alle Inhalte finden die User dann in der Joyn-App sowie im Netz im neuen ProSieben-Web-Kosmos unter galileo.tv. Das Online-Angebot der Sender­web­sites erhalte zudem ein Face-Lift, bleibe aber inhalt­lich nahezu unver­ändert.

"Im Web fokus­sieren wir uns künftig auf unsere Sender­seiten sowie auf unsere erfolg­reiche Sport-Marke ran.de und schrauben die Benut­zer­freund­lich­keit weiter nach oben. Dazu imple­men­tieren wir eine über­grei­fende und leis­tungs­fähige Tech­nologie, die die Ausspie­lung unserer Inhalte noch flexi­bler macht und die Auffind­bar­keit opti­miert. Darüber hinaus arbeiten wir an einem Angebot für unsere Distri­buti­ons­partner, um so die Reich­weite für unsere Inhalte weiter stei­gern zu können", so Wolf­gang Link abschlie­ßend.

