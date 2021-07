ProSiebenSat.1 stellt Podcast-App FYEO ein

Aus für die Podcast-App FYEO

Screenshot: Michael Fuhr Nach nur einein­halb Jahren ist schon wieder Schluss: Die Podcast-App FYEO wird in der jetzigen Form einge­stellt. Das teilte das zur ProSiebenSat.1 Media AG gehö­rende Unter­nehmen Seven.One Enter­tain­ment mit. Das Kürzel FYEO steht für "For Your Ears Only". Das Angebot war erst im April 2020 an den Start gegangen. Damit wagte die bisher eher für Bewegt­bild bekannte ProSiebenSat.1 Media AG erst­mals den Sprung ins Audio-Geschäft.

Fehlende wirt­schaft­liche Attrak­tivität des App-Ange­bots

Aus für die Podcast-App FYEO

Screenshot: Michael Fuhr Das App-Geschäfts­modell sei aber "wirt­schaft­lich dauer­haft nicht attraktiv genug", sagte die Seven.One-Audio-Verant­wort­liche Katha­rina Fröms­dorf. "Deshalb werden wir die App zum Herbst 2021 einstellen und FYEO als starke Content-Marke auf unter­schied­lichen Platt­formen distri­buieren." Das führe "zu mehr Reich­weite und besserer Mone­tari­sie­rung".

Der Podcast-Markt sei aber insge­samt "ein großer Zukunfts­markt, das haben auch die inter­natio­nalen Strea­ming-Dienste erkannt. Diese Entwick­lung hat unserem Podcast-Geschäft in den vergan­genen Monaten einen ordent­lichen Schub gegeben". Daher sollen die Inhalte künftig schritt­weise unter der FYEO-Dach­marke bei großen Distri­butoren wie beispiels­weise Apple Podcasts zur Verfü­gung gestellt werden.

RTL macht mit Audio Now unter der Dach­marke RTL+ weiter

Der große Rivale im deut­schen Privat-TV-Markt, die Medi­engruppe RTL Deutsch­land, macht dagegen mit ihrer Podcast-Platt­form "Audio Now" weiter. Diese wandert künftig unter das Dach des neuen Strea­ming-Ange­bots RTL+.