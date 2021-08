Bundesliga live: ProSiebenSat.1 startet UHD-TV-Kanal

Ähnlich wie Konkur­rent RTL startet jetzt auch die ProSiebenSat.1 Media AG einen Ultra-HD-Kanal auf Satellit Astra. Hier gibt es ein Best of aus Sendungen der Medien­gruppe. Die Fußball-Bundes­liga wird ein Köder.

Die ProSiebenSat.1 Media AG folgt dem Konkur­renten RTL und startet jetzt eben­falls einen Kanal mit Ultra-HD-Inhalten auf Satellit. Die Tochter Seven.One Enter­tain­ment Group bündelt ihre UHD-Inhalte auf dem neuen Kanal "ProSiebenSat.1 UHD". Mit dem Auftakt­spiel der Fußball-Bundes­liga am 13. August startet das Angebot via Satellit Astra beim kosten­pflich­tigen Angebot HD+. Neben Live-Sport werden auf dem Kanal künftig ausge­wählte Sender-High­lights parallel zur Ausstrah­lung in SD und HD auch in der höchsten Bild­qua­lität UHD mit HDR zu sehen sein. HD+-Kunden können ProSiebenSat.1 UHD ohne zusätz­liche Kosten empfangen. Zudem verfügen viele neue Fern­seh­geräte über eine Hinweis­funk­tion, die erfolgt, wenn eine Sendung auch in UHD läuft.

"Immer mehr Haus­halte entscheiden sich für opti­male Bild­qua­lität. Das zeigt auch der Erfolg unserer HD-Sender. Mit ProSiebenSat.1 UHD zünden wir die nächste Evolu­tions­stufe und erwei­tern die Zusam­men­arbeit mit unserem Partner HD+ in diesem Bereich", sagt Nicole Agudo Berbel, Geschäfts­füh­rerin und Chief Distri­bution Officer Seven.One Enter­tain­ment Group. "Das Angebot werden wir schritt­weise ausbauen, sodass immer mehr Menschen die High­lights unserer Sender in UHD-Auflö­sung sehen können."

Auch Supercup in UHD

Fußball als Köder: ProSiebenSat.1 startet UHD-Kanal

Foto: ProSiebenSat.1/ran.de Chris­toph Mühleib, Geschäfts­führer von Astra Deutsch­land, ergänzt: "Zusammen mit der Seven.One Enter­tain­ment Group setzen wir einen weiteren Meilen­stein in der Branche: Denn ProSiebenSat.1 UHD vereint die UHD-High­lights mehrerer Sender in einem Angebot - ange­fangen mit Top-Spielen der Fußball-Bundes­liga. Damit empfangen HD+-Kund:innen künftig also drei UHD-Sender. Durch die immer größere Auswahl an UHD-Ange­boten via Satellit bieten wir Zuschauer:innen wie Handels­partner:innen somit einen echten Mehr­wert ohne Mehr­kosten."

Das erste Format auf ProSiebenSat.1 UHD wird am 13. August ab 19 Uhr die "ran SAT.1 Bundes­liga" mit dem Auftakt­spiel der Fußball-Bundes­liga Borussia Mönchen­glad­bach - FC Bayern München sein. In den folgenden Wochen und Monaten sind weitere UHD-High­lights geplant. Beispiels­weise folgt am 17. August der Supercup 2021 zwischen Borussia Dort­mund und dem FC Bayern München. Die Zuschauer könnten sich außerdem auf ausge­wählte Show-High­lights, Spiel­filme, Serien und Doku­men­tationen im ultra­hoch­auf­lösenden Format freuen, so ProSiebenSat.1 weiter.

