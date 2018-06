7TV, maxdome und Eurosport Player sollen vereint werden

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 baut gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery eine Streaming-Plattform für deutsche Kunden auf und will damit Konkurrenten wie Netflix Paroli bieten. Die Plattform soll Anfang 2019 starten und bis 2021 zehn Millionen Nutzer gewinnen. Der neue ProSiebenSat.1-Chef Max Conze sagte heute in Unterföhring bei München: "Ich lade hiermit RTL, ARD und ZDF ein, mit uns gemeinsam einen deutschen Champion zu schaffen."

Internet-Allianzen zwischen Sendern

ProSiebenSat.1 und Discovery planen gemeinsame Streaming-Plattform. RTL-Chef Bert Habert sagte heute der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir sind für Partnerschaften in einzelnen Bereichen sehr offen." Mit Google, Facebook und Netflix als Konkurrenten in Europa sollten sich die Sender gemeinsam Optionen erarbeiten. Mitte Juni kündigten drei französische TV-Sender - France Télévisions, TF1 und der teils zu RTL gehörende Sender M6 - eine gemeinsame Abo-Plattform für Videoinhalte an. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hatte schon vor einem halben Jahr für eine deutsche oder europäische Internet-Allianz von öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern geworben.

ProSiebenSat.1 und Discovery wollen ihre Internet- und Video-on-Demand-Dienste Maxdome, 7TV und Eurosport Player in ihre gemeinsame Plattform integrieren. Neben einem breiten werbefinanzierten Angebot werde es auch werbefreie Kaufangebote mit Sportübertragungen und Filmen geben.

ProSiebenSat.1-Vorstandsmitglied Conrad Albert hatte Wilhelms Vorstoß kurz vor Conzes Amtsantritt im Mai gelobt und gesagt: "Wir brauchen deutsche und europäische Alternativen zu Netflix, Amazon Prime oder YouTube. Wir müssen mehr gemeinsam Hand in Hand machen, gerade auf der Inhaltsebene."

David Zaslav, President und CEO von Discovery sagt: „Dies ist ein spannender nächster Schritt auf unserem strategischen Weg als weltweit führender Anbieter von Real-Life-Entertainment und internationalen Sportübertragungen hin zu mehr Zuschauern an mehr Bildschirmen. Gemeinsam mit ProSiebenSat.1 schaffen wir einen erstklassigen Streaming-Dienst für leidenschaftliche Fans in einem unserer wichtigsten Märkte weltweit. Gleichzeitig arbeiten wir an einem völlig neuen Modell, über das Zuschauer künftig ihre Lieblingsinhalte abrufen können.“

Kooperation seit September 2017

Seit September 2017 bieten ProSiebenSat.1 und Discovery Communications ihre gemeinsamen Inhalte über 7TV in Live-Streams und Mediatheken an. Dort finden Nutzer Inhalte von ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 Gold, kabel eins doku sowie DMAX, TLC und ausgewählte Inhalte von Eurosport. Inhalte von WELT, N24 Doku und SPORT1 sollen in Kürze ebenfalls über die Plattform angeboten werden.

Auch RTL selbst plant einen Ausbau seiner Streaming-Plattform RTL Now. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.