Public Value: TV-Sender-Sortierung künftig nach Mehrwert

Welches Fern­seh­pro­gramm auf welchem Platz in der Programm­liste steht, kann für den jewei­ligen Programm­anbieter wirt­schaft­liche Konse­quenzen haben. Wer unter den Top 20 ist, wird schneller gefunden als ein Sender auf Programm­platz 400. Deshalb gab es ständig Diskus­sionen darum, wie Hersteller von TV-Recei­vern und Smart-TVs werks­seitig das Programm­angebot sortieren. Unter der Hand sollen sogar Programm­plätze verkauft worden sein.

Der neue Medi­enstaats­ver­trag setzt diesem Treiben ein Ende. Mit ihm wurde der Public Value einge­führt, also der Wert eines TV-Programms für Meinungs­bil­dung und Meinungs­viel­falt. Heißt im Klar­text: Programme, die einen Public Value bieten, müssen auf der Benut­zer­ober­fläche eines Smart-TVs oder TV-Empfangs­geräts beson­ders leicht auffindbar sein. Die öffent­lich-recht­lichen Programme von ARD und ZDF besitzen qua Auftrag einen Public Value. Die privat­finan­zierten TV-Anbieter müssen diesen hingegen erst nach­weisen. Das ist mit ein Grund, warum sowohl RTL Deutsch­land als auch ProSiebenSat.1 ihre Infor­mati­ons­sparten mit bekannten TV-Größen der Öffent­lich-Recht­lichen verstärkt haben. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel waren einst bekannte TV-Gesichter bei der ARD. Jetzt verstärken Sie bei ProSieben die Informationssparte - auch damit das Programm den Public-Value-Ansprüchen genügt.

ProSieben/Benedikt Müller

Medi­enan­stalten kontrol­lieren Umset­zung

Ihre Programme sowie die anderer Anbieter, die sich um den Public Value bemühen, werden derzeit von den Landes­medi­enan­stalten auf Herz und Nieren über­prüft. Das Ergebnis soll laut Wolf­gang Kreißig, Direktor der Landes­anstalt für Kommu­nika­tion (LFK) und Vorsit­zender der Direk­toren­kon­ferenz der Landes­medi­enan­stalten (DLM), bis Ende März fest­stehen. „Wir werden die TV-Sender benennen. Die tech­nische Umset­zung liegt dann bei den Anbie­tern der Benut­zer­ober­flä­chen", sagte Kreißig gestern in einer Pres­sekon­ferenz der Medi­enan­stalten.

Für den Zuschauer bedeutet das: Es kann Ände­rungen an der Reihen­folge der Programme geben – nämlich dann, wenn ein Programm keinen Public Value bietet und Platz für eines machen muss, das Ende März auf der Liste der Medi­enan­stalten steht. Die Umset­zung wird von den Medi­enwäch­tern ebenso kontrol­liert wie die Public-Value-Programme selbst, um sicher­zustellen, dass zum Beispiel die Inhalte, die zu der Einstu­fung geführt haben, nicht einfach gegen Inhalte ausge­tauscht werden, die für den Sender lukra­tiver sind. „Die Sender werden darüber hinaus alle drei Jahre einer erneuten Prüfung unter­zogen“, ergänzt Kreißig.

Sortie­rung ist nicht benut­zer­freund­lich

Deutschlands oberster Medienwächter Wolfgang Kreißig wird Ende März 2022 die TV-Sender bekannt geben, die für die Meinungsbildung und -vielfalt relevant sind.

Natür­lich kann jeder Nutzer weiterhin die Programm­liste nach eigenem Gutdünken verän­dern und seine indi­vidu­elle Sender­rei­hen­folge zum Beispiel in einer Favo­riten­liste abspei­chern. Laut den Medi­enan­stalten machen aber 40 Prozent der digi­talen Haus­halte davon keinen Gebrauch. Das liegt daran, dass die Sortie­rung alles andere als benut­zer­freund­lich ist. Häufig können die Sender erst nach voll­stän­diger Erst­instal­lation sortiert werden und nicht schon während der Instal­lation. „Für das Verschieben eines einzelnen Senders auf einen anderen Sender­platz werden durch­schnitt­lich sechs Klicks benö­tigt", haben die Medi­enwächter ermit­telt. Für das Anlegen einer Favo­riten­liste können es sogar bis zu 17 Klicks sein.

„Die Ausge­stal­tung der Benut­zer­ober­fläche hat somit eine hohe Bedeu­tung für den Zugang der Zuschaue­rinnen und Zuschauer zu meinungs­bil­dungs­rele­vanten Inhalten“, resü­mieren die Medi­enwächter. Auch wegen solcher Erkennt­nisse ist das Public-Value-Verfahren einge­führt worden. Man darf es aber nicht als Niveau-Schub fürs deut­sche Fern­sehen verstehen. Trash-TV wird es so lange geben, wie ein Publikum dafür exis­tiert – Public Value hin oder her.

Apropos Sender­sor­tie­rung: Voda­fone will die Nutzung des Frequenz­spek­trums in den Kabel­netzen bundes­weit verein­heit­lichen. Kunden müssen aktiv werden, um weiterhin alle TV-Programme zu empfangen.