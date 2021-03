Pro & Contra: 5G als Alternative zum Festnetz?

Pro

Henning Gajek

Der Charme des Mobil­funks: Man ist „verbunden“, aber nicht „gebunden“. Spätes­tens nach der Pandemie werden gerade jüngere Nutzer wieder „mobil“ sein. Sie möchten jeder­zeit „connected“ sein. Der Bedarf an mobilen Daten wird steigen: Überall soll Netz sein: beim Sport, in der Schule, beim Einkaufen, unter­wegs in der Bahn, zu Hause oder bei Freunden.

Das bedeutet: Inten­siver Netz­ausbau mit Glas­faser und vor allen Dingen mit Mobil­funk. Das bedeutet auch Ausbau der Funk­ver­sor­gung im eigenen Haus vom Bastel­keller bis hoch zum Fitness-Raum im Spei­cher. Neue Frequenzen werden das völlig über­las­tete WLAN auf 2,4 GHz entlasten, beispiels­weise bei 5 und bald auch 6 GHz. Warum nicht auch inhouse das 5G-Proto­koll anstatt WLAN 802.11 verwenden?

Darüber hinaus sieht 4G/5G auch Frequenzen bei 26 GHz, 39 GHz oder 60 GHz vor. Diese können eng begrenzte Räume mit vielen Nutzern, ein Fußball­sta­dion, eine Rock-Arena, ein Einkaufs­zen­trum oder die berühmte letzte Meile in die Miet­woh­nung über­brü­cken.

Solange sich Miet­gesell­schaften über das Neben­kos­ten­pri­vileg den Kopf zerbre­chen, werden alte und neue Anbieter über Funk den Verteiler-Router in der Wohnung direkt am Fenster oder mit einer Außen­antenne an der Haus­wand oder auf dem Balkon ansteuern, um „Streß“ um Geneh­migungen für Leitungs­wege in den Miets­häu­sern zu vermeiden. o2 hat in Hamburg schon bewiesen, dass 26 GHz dafür nutzbar ist.

Aber alle Anbieter müssen umdenken: Was ist, wenn der Kunde im Hinterhof doch kein Netz bekommt? Mit einer Vertrags­bin­dung von 24 Monaten ist nichts mehr zu gewinnen. Hier kann es maximal monat­liche Kündi­gung und groß­zügige Rück­gabe ohne lange Diskus­sionen geben. Wenn solche Unter­bre­chungen so normal wie Früh­stü­cken sind, werden die Kunden bei passender Gele­gen­heit gerne wieder­kommen.