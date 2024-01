Podcast: 40 Jahre Privatradio - und wie geht es weiter?

Der private Rund­funk in Deutsch­land feiert in diesem Monat seinen 40. Geburtstag. Dabei konnte man zumin­dest kommer­zielles Radio hier­zulande schon viel früher hören. Die teltarif.de-Redak­teure Michael Fuhr und Markus Weidner haben die Entwick­lung von Anfang an verfolgt. Grund genug, auch in der neuen Podcast-Ausgabe auf die Privat­funk-Geschichte zurück­zubli­cken und einen kleinen Ausblick auf die Zukunft zu wagen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast-Rückblick auf 40 Jahre Privatfunk in Deutschland

Foto: teltarif.de Radio Luxem­burg star­tete schon in den 50er Jahren mit einem flott mode­rierten Musik­pro­gramm für Hörer in Deutsch­land. Der Sender kam an, obwohl er je nach Entfer­nung zum Groß­her­zogtum nur auf Mittel- oder Kurz­welle zu empfangen war. Grund: Das Programm war im Vergleich zum Angebot der ARD-Anstalten "erfri­schend anders", wie auch ein Slogan von RTL lautete.

Erst in den 80er Jahren konnten private Radio- und Fern­seh­sender auch direkt in Deutsch­land senden, zunächst in Kabel­netzen, später auch über Antenne. Wir blicken zurück auf die Anfänge mit nur wenigen Programme und Sende­masten, gehen auf den weiteren Ausbau ein und wagen auch einen Ausblick darauf, wie es mit den privaten audio­visu­ellen Medien weiter­gehen könnte. Eigent­lich hat die Zukunft sogar bereits begonnen, wenn man an Podcasts denkt, die sich zeit­sou­verän konsu­mieren lassen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Podcast: 40 Jahre Privatradio - und wie geht es weiter? Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.