Prime Day: Echo, Fire TV und Fire-Tablets günstig abstauben

Amazon lädt im Rahmen des Prime Day zum Sparen ein, es wurden zahl­reiche Produkte des Online­shops redu­ziert, darunter auch Eigen­krea­tionen wie Echo-Laut­spre­cher und Fire-Tablets. In diesem Artikel finden Sie einen umfas­senden Preis­ver­gleich der Amazon-Geräte. Ist der große Händler tatsäch­lich immer am güns­tigsten oder sind konkur­rie­rende Anbieter empfeh­lens­wert? Wir haben Amazon-Deals wie den Echo 4 inklu­sive TP Smart-Lampe für 69,99 Euro, das Tablet Fire HD 10 für 79,99 Euro oder den Fire TV Stick 4K für 28,99 Euro über­prüft. Der Prime Day läuft bis 22. Juni 2021.

Prime Day: Smart-Laut­spre­cher

Prime Day: Echo (4. Gen.) günstiger mit gratis Glühlampe

Amazon

Die schlaue Kugel Echo (4. Gene­ration, bei uns im Test) wird samt WLAN-Glüh­lampe von Amazon vorüber­gehend für 69,99 Euro ange­boten. Anderswo startet der Speaker erst ab 87,90 Euro (etrodo). Ferner gibt es noch­mals 15 Euro Ersparnis durch das Leucht­mittel. Zunächst scheint die Fahr­zeug-Ausgabe Echo Auto bei Amazon und Saturn einen iden­tischen Preis (34,99 Euro) zu haben, aller­dings sparen Sie bei Amazon 4,99 Euro Versand­kosten. Den Echo Dot (3. Gene­ration) gibt es schon für 19,99 Euro während des Prime Day. Als nächst güns­tigster Verkäufer folgt Computer Universe mit 34,99 Euro zuzüg­lich 5,95 Euro Liefer­pau­schale.

Der Echo Dot (4. Gene­ration, bei uns im Test) wird von Amazon aktuell für 24,99 Euro offe­riert, dahinter folgt Versand­koennig mit 40,09 Euro plus 4,95 Euro Versand. Wenn Ihnen die Vari­ante Echo Dot (4. Gene­ration) mit Uhr mehr zusagt, müssen 34,99 Euro (Prime Day) einkal­kuliert werden. Saturn ist zwar auch hier mitge­zogen, aller­dings erneut durch die 4,99 Euro betra­genden Versand­kosten teurer. Dasselbe Spiel wieder­holt sich beim Echo Flex. Jeweils 14,99 Euro verlangen sowohl Amazon als auch Saturn für die Steck­dosen-Alexa, bei letzt­genanntem Shop kommen 4,99 Euro Versand­kosten hinzu.

Prime Day: Echo Show und Fire TV

Echo Show 8 (2. Gen.) reduziert

Amazon Bekann­ter­maßen hat Amazon auch Smart-Speaker mit Displays im Sorti­ment. Ein solcher ist der Echo Show 5 (2. Gene­ration), welcher momentan 49,99 Euro kostet. Bei Saturn können Sie zu dieser Summe 4,99 Euro Liefer­pau­schale addieren. Den Echo Show 8 der ersten Gene­ration gibt es im Rahmen des Prime Day für 64,99 Euro. Erst mit großem Abstand folgt Saturn mit 82,98 Euro (versand­kos­ten­frei). Beim Echo Show 8 (2. Gene­ration) ist es hingegen egal, ob er bei Amazon oder Saturn bestellt wird. Er kostet jeweils 84,99 Euro, Versand­gebühren fallen keine an.

Kommen wir nun zu den Strea­ming-Sticks, begin­nend mit dem Fire TV Stick 4K. Amazon berechnet 28,99 Euro, anschlie­ßend folgt QVC mit 39,99 Euro samt 5,95 Euro Liefer­gebühren. Für den Fire TV Stick Lite fallen via Prime Day 18,99 Euro an. Miogra erhebt 26,75 Euro und noch­mals 6,90 Euro Versand. Der Fire TV Cube schlägt bei Amazon derzeit mit 59,99 Euro zu Buche. Im Vergleich zu Saturn gibt es keine Ersparnis.

Prime Day: Tablets für Groß und Klein

Fire HD 10 reduziert

Amazon Den 8-Zoll-Flach­rechner Fire HD 8 hat Amazon während seiner Aktion für 49,99 Euro im Angebot. Kauf­land (85,92 Euro) kann nicht mithalten. Favo­risieren Sie ein 10-Zoll-Display, bietet sich das 79,99 Euro kostende Fire HD 10 an. Derselbe Betrag wird bei einem Kauf über Saturn (versand­kos­ten­frei) fällig. Bevor wir zu den Tablets für den Nach­wuchs kommen folgt ein kurzer Hinweis. Die Stan­dard­vari­anten richten sich an klei­nere Kinder, die Pro-Ausgaben hingegen an jüngere Teen­ager. Zwar ist die Kern-Hard­ware iden­tisch, Design und Soft­ware-Restrik­tionen vari­ieren jedoch.

Für das Fire 7 Kids (Pro) möchte Amazon 54,99 Euro haben. Kauf­land ist mit 94,51 Euro für die Stan­dard­vari­ante am güns­tigsten, Cyber­port mit 99,99 Euro (zuzüg­lich 4,99 Euro Versand) für die Pro-Edition. Das Fire HD 8 Kids (Pro) ist für 69,99 Euro bei Amazon erhält­lich. Dieses Angebot steht in starkem Kontrast zu den 120,30 Euro (Stan­dard, Kauf­land) respek­tive 134,99 Euro (Pro, Saturn). Beim Fire HD 10 Kids (Pro) sieht es hingegen abseits Amazon besser aus. Saturn geht den Preis von 119,99 Euro (versand­kos­ten­frei) mit.

Es werden auch Smart­phones von Samsung und Apple sowie Xiaomi, OnePlus, Oppo und realme vergüns­tigt ange­boten. Achtung: Die Prime-Day-Offerten setzen eine kosten­pflich­tige Prime-Mitglied­schaft voraus.

