teltarif.de Talk: Unerwartete Probleme bei Prepaidkarten

Prepaid­karten werden immer attrak­tiver, zumal die Tarife zum Teil güns­tiger als Mobil­funk­ver­träge beim glei­chen Provider sind. Kann es sich für manche Vertrags­kunden viel­leicht sogar lohnen, künftig eine Prepaid-SIM zu nutzen? Schließ­lich bringt der Wechsel auch ein Maximum an Flexi­bilität mit sich, wenn man jeder­zeit auch kurz­fristig auf aktu­elle Entwick­lungen bei Tarifen reagieren kann. Doch auch bei Prepaid­karten kann es zu Problemen kommen, mit denen der Inter­essent viel­leicht gar nicht rechnet, wie teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Kuch im neuen Podcast zu berichten weiß. Podcast zum Thema Prepaidkarten

Darüber spre­chen wir heute

Prepaid­karten lassen sich - abseits gebuchter Optionen - in der Regel sofort kündigen, wenn das Produkt nicht mehr gefällt. Das bedeutet für den Kunden, dass er sich auch kurz­fristig einen neuen Tarif bzw. einen neuen Provider suchen und seine Handy­nummer mitnehmen kann. Doch was für den Kunden gilt, gilt auch für den Anbieter des Tarifs, wie wir im neuen Podcast darlegen.

Schlechte Karten haben auch Schnäpp­chen­jäger, die viel­leicht nur das im Rahmen einer Aktion einge­räumte Bonus-Guthaben für den Abschluss eines neuen Prepaid­karten-Vertrags abgreifen wollten. Im "Klein­gedruckten" zu solchen Aktionen steht nämlich fast immer, dass der Bonus dem Prepaid-Guthaben hinzu­gefügt wird, aber nicht ausbe­zahlt wird. Eine Beson­der­heit stellt LOOP Easy Money dar. Auch darüber spre­chen wir in der neuen Podcast-Ausgabe.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

